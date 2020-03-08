شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 08-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2٫38 ريال، وذلك على خلفية اقترابه من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 2٫20 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 2٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.30 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.44 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط