شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 08-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0٫984 ريال، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1 ريال، مما يشير الى ارتفاع التشاؤم بين المتداولين في الأجل القصير، كما كون السهم نموذج القمة الثنائي والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 0٫90 ريال، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫03 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.96 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.00 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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