شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج التجاري (KCBK) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 08-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 1٫191 ريال، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 1٫20 ريال، كما يلامس السهم الحد السفلي لمؤشر "bollinger Bands” وهو ما يدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1٫13 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫22 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.18 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.20 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط