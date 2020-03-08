شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 08-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 1٫307 ريال، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 1٫20 ريال، ليتجاوز بذلك القناة الهابطة قصيرة الأجل، مما يشير الى إمكانية ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 1٫35 ريال كمستوى أول ثم 1٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1٫20 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.27 وبين مستوى المقاومة هو 1.36 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد