شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 08-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات الخميس الماضي عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 6390 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها الثلاثاء الماضي، ويتجه المؤشر حاليا لمستويات قد تصل الى 6300 نقطة كمستوى أول ثم 6000 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6650 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,309 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,471 نقطة