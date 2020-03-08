شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 08-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 9309 نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 9100 نقطة، كما كون المؤشر نموذج "Bullish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر ارتفاعا في الأجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 9700 نقطة،شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 9100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,226 وبين مستوى المقاومة هو 9,410 نقطة