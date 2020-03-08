الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يتراجع للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 08-03-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر للجلسة الثانية على التوالي بلغت نسبتها -0.76% بما يعادل -56.979 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 7,396.60، ليستهدف مستوى المقاومة 7,813.39.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,396.60 ومستوى المقاومة 7,813.39.

عدد أسهم الشركات الرابحة

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59

عدد أسهم الشركات الخاسرة

124

عدد أسهم الشركات الثابتة

10

عدد أسهم الشركات المتداولة

194

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