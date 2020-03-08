شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتراجع للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 08-03-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر للجلسة الثانية على التوالي بلغت نسبتها -0.76% بما يعادل -56.979 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 7,396.60، ليستهدف مستوى المقاومة 7,813.39.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,396.60 ومستوى المقاومة 7,813.39.
|
عدد أسهم الشركات الرابحة
59
|
عدد أسهم الشركات الخاسرة
124
|
عدد أسهم الشركات الثابتة
10
|
عدد أسهم الشركات المتداولة
194
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي يتراجع للجلسة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 08-03-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.