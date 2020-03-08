شكرا لقرائتكم خبر عن طرح مشروع تحديث وحدة إنتاج سماد النترات بشركة الدلتا للأسمدة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أنه سيتم خلال شهر مارس الجارى ، طرح مشروع متكامل لتحديث وحدة إنتاج سماد النترات ، تشمل وحدة إنتاج حامض النيتريك.

وتتكلف وحدة الحامض ما بين 150 مليون دولار إلى 200 مليون دولار ، وتمثل نقطة فارقة في التوافق البيئى بشركة الدلتا للأسمدة ،ولا سيما في ظل المشكلات الكبيرة لوحدة الحامض القديمة، والتى تسعى الشركة للسيطرة على حجم الانبعاثات منها والنجاح في الوصول بها للمعدلات العالمية.

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أضاف عبد الواحد الدسوقى لـ" الخليج 365" أن الشركة تصارع من أجل البقاء من خلال التحديث والصيانة الدورية ، تمهيدا لإنشاء وحدة حامض جديدة ، مما يعيد الشركة لمجدها، تزامنا مع أهمية التعامل مع مشكلة نقص الكوادر الفنية المدربة في القطاعات المختلفة والتى تمثل كابوس يهدد الشركات، وبالتالي فإن التدريب الجاد هو أنسب الحلول ،لكنه يحتاج المزيد من الوقت لصقل الخبرات

وحول خطة التحديث أشار عبد الواحد الدسوقى ، إننا نفذنا ما يزيد عن نصف المخطط ، لتحديث المعدات والآلات ومستمرين في التحديث التدريجي .

كان المهندس عبد الواحد الدسوقى، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة التابعة، كشف في تصريح سابق ل" الخليج 365" أنه تم سداد 1.249 مليار جنيه لشركة الغاز، نظير قيمة استهلاك خلال العام المالى 2018-2019 ، مقابل 575 مليون جنيه العام المالى 2017-2018، بزيادة 742 مليون جنيه.،كما ان الشركة ما تزال تدفع متأخرات شهرية بنحو 20 مليون جنيه ، ويتم محاسبتها بسعر الغاز الأعلى من السعر العالمى بدولارين لكل مليون وحدة حرارية .