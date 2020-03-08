شكرا لقرائتكم خبر عن مصر صدرت للخارج منظفات و ورق صحى بـ30 مليون دولار فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية حول الصادرات والواردات المصرية عام 2019، أن إجمالي الصادرات المصرية من المنظفات والورق الصحي بلغت نحو 30 مليون و294 ألف دولار بنهاية عام 2019، موزعة بين صادرات الصابون ومحضرات تنظيف، بواقع 19 مليون دولار، والورق الصحي بواقع 11 مليون و280 ألف دولار.

وتناولت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم الصادرات المصرية طبقا لدرجة التصنيع خلال الفترة من "يناير/ديسمبر" 2019، وكانت الصادرات المصرية من مستحضرات العطور والتجميل نحو 14 مليون و348 ألف دولار خلال فترة التقرير.

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وفي المقابل، بلغ إجمالي الواردات المصرية من الصابون ومستحضرات التنظيف نحو 14 مليون و878 ألف دولار وفقا لقائمة أهم الواردات المصرية طبقا لدرجة الاستخدام خلال الفترة من "يناير/ديسمبر" 2019، مقابل 17 مليون و178 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، بتراجع بلغ نحو مليوني دولار.

وسجلت الواردات المصرية ارتفاعا طفيفا خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 6 مليار دولار، مقابل 6.44 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018.

وعزا تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، الزيادة المسجلة في الواردات إلى ارتفاع واردات بعض السلع، من بينها قيمة الواردات من البترول الخام، والتي بلغت نحو 430.6 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 133.4 مليون دولار في ديسمبر 2018، كما بلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية نحو 186.4 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 174.4 مليون دولار في ديسمبر 2018، بنسبة ارتفاع 6.9%.