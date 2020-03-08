شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن أول مزاد لبيع محلات السوق التجارى بمدينة السادات 24 الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات عن تفاصيل أول مزاد سيتم إقامته لبيع محلات المرحلة الأولى لأول سوق تجارى يقام بالمدينة، لافتا إلى أن السوق يقام على مساحة 27 فدان، وكافة الوحدات جاهزة للتسليم، وأضاف المهندس أمين غنيم، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن المزاد الأول يتضمن نحو 87 محلاً بأنشطة مختلفة بمساحات تتراوح بين (20م2 و279م2)، بمجمع سوق الجملة بمنطقة التحدى على طريق المطار الجديد بالمدينة، ويمثل نحو 30 % من المرحلة الأولى من السوق التجارى.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم إتاحة المحال التى سيتم بيعها بأنشطة مختلفة (مخازن – باكيات – ورش – ثلاجة خضروات وفاكهة – محال تجارية)، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى إتاحة الفرص الاستثمارية وتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدينة.

‫وكان المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، قد قام بتنفيذ حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بمناطق (شارع جمال عبد الناصر - محور خدمات الحى الأول - حول ميدان أكوا فلو) بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارات الإعلانات والأمن والنظافة والتجميل والتنمية بجهاز المدينة.

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‫وقال المهندس أمين غنيم: أسفرت الحملة عن إزالة عدة إعلانات مخالفة وغير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكداً استمرار عمل اللجنة المشكلة لحين التأكد من إزالة جميع الإعلانات المخالفة بنطاق المدينة.

‫وشدد رئيس الجهاز على الإدارات المعنية التصدي لتلك الظاهرة، وإزالة جميع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بجميع أنحاء المدينة، موجهاً بتطبيق القانون علي الجميع دون أى استثناءات حفاظاً علي المظهر الحضاري لمدينة السادات.

‫وفي سياق متصل، أشار المهندس أمين غنيم، إلى أن إدارة التشغيل والصيانة بجهاز المدينة قامت بالاستجابة السريعة لتغطية ٩ بالوعات صرف بالمنطقة السكنية العاشرة بالمدينة، بعد إبلاغ المواطنين عن سرقة أغطيتها من قبل مجهولين.