شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الطاقة الأمريكية ترفع عدد حفارات النفط للأسبوع الرابع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية العاملة للأسبوع الرابع في خمسة أسابيع، على الرغم من أن شركة «إكسون موبيل » قالت إنها ستنضم إلى منتجين آخرين وتقلص عمليات الحفرهذا العام.

وقالت شركة «بيكر هيوز » ، إن شركات الطاقة أضافت أربع حفارات في الأسبوع المنتهي في السادس من مارس، ليصل إجمالي الحفارات العاملة إلى 682 حفاراً. (رويترز)

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