الاقتصاد

«سبيماكو الدوائية» و«كيمارك» توقعان اتفاقية تعاون مشترك في مجال الأبحاث الدوائية

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وقّعت الشركة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «سبيماكو الدوائية» اتفاقية تعاون مشترك مع مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية «كيمارك»، في مجال أبحاث الأدوية الحيوية وبراءات الاختراع وتطوير المستحضرات ودعم الأبحاث وتدريب طلاب الجامعة. وتقوم «كيمارك» بالربط بين المهتمين بالاكتشافات الدوائية وبين «سبيماكو الدوائية».

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن أعمال المؤتمر الثاني للاكتشافات الدوائية وملتقى مشاريع التعاون الدولي البحثية للأمراض المعدية، الذي نظمه مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية «كيمارك» بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بحضور سعادة الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور محمد بن سلطان السلطان.

وعلى هامش المؤتمر، زار مدير جامعة الملك سعود للعلوم الصحية معالي الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي جناح «سبيماكو الدوائية» المصاحب للمؤتمر، واستمع إلى آخر التطورات، التي يشهدها مصنع الشركة بالقصيم.

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