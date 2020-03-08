«سبيماكو الدوائية» و«كيمارك» توقعان اتفاقية تعاون مشترك في مجال الأبحاث الدوائية

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وتأتي هذه الاتفاقية ضمن أعمال المؤتمر الثاني للاكتشافات الدوائية وملتقى مشاريع التعاون الدولي البحثية للأمراض المعدية، الذي نظمه مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية «كيمارك» بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بحضور سعادة الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور محمد بن سلطان السلطان.
وعلى هامش المؤتمر، زار مدير جامعة الملك سعود للعلوم الصحية معالي الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي جناح «سبيماكو الدوائية» المصاحب للمؤتمر، واستمع إلى آخر التطورات، التي يشهدها مصنع الشركة بالقصيم.
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