شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض و«المالية» يدعمان مبادرات تحفيز المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

استمرارًا لدعم بنك الرياض لمبادرات وزارة المالية ضمن برامج «رؤية السعودية 2030» في القطاعات المستهدفة وتحفيزها لتحقيق أهداف الرؤية، وقّع البنك مذكّرتي تفاهم مع وزارة المالية، بحضور فهد بن عبدالجليل السيف، رئيس المركز الوطني لإدارة الدين مستشار معالي وزير المالية، والمهندس معتز بن قصي العزاوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، وطارق بن عبدالرحمن السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، وذلك ضمن مؤتمر «فرص» الاستثمار البلدي التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية، الذي أقيم مؤخرًا في مدينة الرياض.

الاتفاقية الأولى تختص بمشاركة بنك الرياض في مبادرة دعم المشاريع النوعية «أرض، فرصة، قرض»، من خلال تقديم الاستشارات المالية والمشاركة في برامج التمويل، والتي ستخدم الفرص الاستثمارية.

وتتضمن الاتفاقية الثانية التعاون على تفعيل منتج التمويل المشترك «حزم التمويل»؛ وذلك لدعم استكمال واستمرار المشاريع في القطاعات المستهدفة لدى مبادرة صندوق دعم المشاريع «الصندوق»، ضمن معايير الدعم الخاصة بالمبادرة.

ويُعدّ بنك الرياض الجهة التمويلية الأولى للمنشآت باعتباره أكبر المُقرضين لهذا القطاع من حيث عدد المنشآت المستفيدة من التمويل، وحجم التسهيلات الائتمانية.