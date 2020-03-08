شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض و«المالية» يدعمان مبادرات تحفيز المشروعات والان نبدء بالتفاصيل
الاتفاقية الأولى تختص بمشاركة بنك الرياض في مبادرة دعم المشاريع النوعية «أرض، فرصة، قرض»، من خلال تقديم الاستشارات المالية والمشاركة في برامج التمويل، والتي ستخدم الفرص الاستثمارية.
وتتضمن الاتفاقية الثانية التعاون على تفعيل منتج التمويل المشترك «حزم التمويل»؛ وذلك لدعم استكمال واستمرار المشاريع في القطاعات المستهدفة لدى مبادرة صندوق دعم المشاريع «الصندوق»، ضمن معايير الدعم الخاصة بالمبادرة.
ويُعدّ بنك الرياض الجهة التمويلية الأولى للمنشآت باعتباره أكبر المُقرضين لهذا القطاع من حيث عدد المنشآت المستفيدة من التمويل، وحجم التسهيلات الائتمانية.
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