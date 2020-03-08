شكرا لقرائتكم خبر عن «منشآت» والبنك الأهلي يعلنان فوز 15 شركة بريادة الأعمال الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت بسمة الجوهري رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي أن شراكة البنك مع «منشآت» في إطلاق مسرعة الريادة الاجتماعية، تهدف إلى دعم شبابنا الواعد؛ لتمكينه من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني ضمن أهداف الرؤية السعودية 2030، والاهتمام بشريحة الشباب والشابات الذين يشكّلون القاعدة الرئيسية لأي تنمية، والرافد الحيوي لتقدم أي مجتمع ورقيه وازدهاره، حيث تتواكب تلك الشراكة مع أحد أهداف برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية «أهالينا» في دعم رواد ورائدات الأعمال.
كما أضافت: إن مساهمة البنك تأتي منسجمة مع التزامه تجاه دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره الخيار الرائد، وأفضل بنك داعم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كانت هذه تفاصيل خبر «منشآت» والبنك الأهلي يعلنان فوز 15 شركة بريادة الأعمال الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.