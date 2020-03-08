شكرا لقرائتكم خبر عن «منشآت» والبنك الأهلي يعلنان فوز 15 شركة بريادة الأعمال الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن برنامج مسرعة ريادة الأعمال الاجتماعية، الذي أطلق بالشراكة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» والبنك الأهلي التجاري، ضمن برامجه للمسؤولية المجتمعية «أهالينا» عن فوز 15 شركة واعدة، من خلال المعسكرات التدريبية لريادة الأعمال الاجتماعية التي أقيمت مؤخرًا في كل من الخُبر وجدة والرياض.

وأوضحت بسمة الجوهري رئيس دائرة المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي أن شراكة البنك مع «منشآت» في إطلاق مسرعة الريادة الاجتماعية، تهدف إلى دعم شبابنا الواعد؛ لتمكينه من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني ضمن أهداف الرؤية السعودية 2030، والاهتمام بشريحة الشباب والشابات الذين يشكّلون القاعدة الرئيسية لأي تنمية، والرافد الحيوي لتقدم أي مجتمع ورقيه وازدهاره، حيث تتواكب تلك الشراكة مع أحد أهداف برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية «أهالينا» في دعم رواد ورائدات الأعمال.

كما أضافت: إن مساهمة البنك تأتي منسجمة مع التزامه تجاه دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتباره الخيار الرائد، وأفضل بنك داعم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.