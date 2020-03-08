شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لنشر الثقافة العمالية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

تُنظّم غرفة الأحساء ممثلة بلجنة التجارة والاستثمار، غدا، ورشة عمل «الثقافة العمالية» تحت عنوان «سوق عمل واعِ»، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بإدارة الثقافة العمالية، وذلك بقاعة الشيخ سليمان الحماد بمقر الغرفة الرئيس. وتناقش الورشة أهمية نشر الثقافة العمالية وتعزيز الوعي النظامي والقانوني في مجتمع الأعمال، متناولة بالعرض والشرح مواد وبنود ومكونات نظام العمل والتعريف بالحقوق والواجبات، مستعرضة أنواع عقود العمل، وفترة التجربة، والنقل، والأجور، وساعات العمل، والإجازات الرسمية والمستحقة للعامل والمرأة العاملة والحقوق العامة في عقد العمل، بالإضافة إلى قواعد التأديب ومكافأة نهاية الخدمة. وتأتي ضمن البرامج والفعاليات المتنوعة للجنة التجارة والاستثمار بالغرفة لتطوير القطاع الخاص ودعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية علاقات التواصل والتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل مواجهة التحديات ومعالجة المشكلات التجارية وتوفير بيئة عمل واستثمار سليمة ومحفزة بما يسهم في دعم ونمو الحراك التنموي - الاقتصادي. وأكد رئيس اللجنة فهد بوخمسين، أهمية موضوع الورشة ودوره في نشر الوعي النظامي بين أصحاب العمل والعاملين بما يسهم في ترقية وتطوير بيئة العمل وتحقيق المصلحة العامة وتقليل الخلافات والقضايا العمالية، مثمنًا جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحملاتها التوعوية لمختلف شرائح المجتمع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورشة عمل لنشر الثقافة العمالية بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.