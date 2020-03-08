شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لنشر الثقافة العمالية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وتناقش الورشة أهمية نشر الثقافة العمالية وتعزيز الوعي النظامي والقانوني في مجتمع الأعمال، متناولة بالعرض والشرح مواد وبنود ومكونات نظام العمل والتعريف بالحقوق والواجبات، مستعرضة أنواع عقود العمل، وفترة التجربة، والنقل، والأجور، وساعات العمل، والإجازات الرسمية والمستحقة للعامل والمرأة العاملة والحقوق العامة في عقد العمل، بالإضافة إلى قواعد التأديب ومكافأة نهاية الخدمة. وتأتي ضمن البرامج والفعاليات المتنوعة للجنة التجارة والاستثمار بالغرفة لتطوير القطاع الخاص ودعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية علاقات التواصل والتعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل مواجهة التحديات ومعالجة المشكلات التجارية وتوفير بيئة عمل واستثمار سليمة ومحفزة بما يسهم في دعم ونمو الحراك التنموي - الاقتصادي. وأكد رئيس اللجنة فهد بوخمسين، أهمية موضوع الورشة ودوره في نشر الوعي النظامي بين أصحاب العمل والعاملين بما يسهم في ترقية وتطوير بيئة العمل وتحقيق المصلحة العامة وتقليل الخلافات والقضايا العمالية، مثمنًا جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحملاتها التوعوية لمختلف شرائح المجتمع.
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