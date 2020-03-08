شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إعادة رسوم قطاعي التجزئة والمقاولات بـ 80.8 % والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن بدء إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت وتشمل 80.8 % من رسم المقابل المالي للعامل الأجنبي دون مرافقيه لجميع الأنشطة، على ألا يتجاوز عدد العمال المستردة رسومهم لقطاعي التجزئة والمقاولات عشرين عاملا.

وأكدت الهيئة وفقا للائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة (المعدّلة) أمس، أن الرسوم الخاضعة لإعادة مبالغ الرسوم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتضمن مبالغ نشر عقد تأسيس الشركة، وإصدار وتجديد السجل التجاري للمنشأة، ورسم تحويل المؤسسة إلى شركة، واشتراك الغرفة التجارية للمنشأة وتجديده، والرخص البلدية لممارسة النشاط للمنشأة.

كما تشمل أحكام اللائحة رسوم اشتراك البريد السعودي (واصل) للمنشأة، وتسجيل علامة تجارية واحدة للمنشأة، وإصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية من الجهات المرخصة.

وتسري أحكام هذه اللائحة على الرسوم الحكومية المدفوعة خلال المدة من 14-4-1439هـ الموافق 1-1-2018م، حتى تاريخ 27-5-1443هـ الموافق 31-12-2021م، أو حتى استنفاد المبلغ المخصص للمبادرة 7 مليارات ريال أيهما أسبق.

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وتهدف هذه اللائحة إلى تحقيق تسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف، وتحديد المستفيدين من المبادرة، وتحديد آلية التحقق من أهلية المستفيدين، ووضع آلية لتجنب حالات التلاعب المحتملة، كما تهدف لوضع قواعد وأحكام المخالفات والعقوبات التي يحق للهيئة أن تلزم بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من المبادرة عند الإخلال بأحكام اللائحة، ووضع قواعد الحوكمة المناسبة للمبادرة.

وحددت اللائحة الاشتراطات التي يتوجب توفرها في المنشأة، حيث يجب على المنشأة -سواء أكانت مركزا رئيسيا أم فرعيا- عند طلب استرداد أي رسم استيفاء منها، أن تكون المنشأة متناهية الصغر، أو صغيرة، أو متوسطة، حسب التعريف المعتمد من الهيئة، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين، ويخصص الاسـترداد للـرسـوم المـرتبطـة ارتبـاطا مباشـرا بالنشـاط المشمـول في اللائحة.

وتتضمن الاشتراطات، ألا يمضي على بدء المنشأة ممارستها للنشاط الاقتصادي ثلاث سنوات، وألا يكون تاريخ بدء ممارستها للنشاط الاقتصادي قبل تاريخ 1-1-2016م، ويعد تسجيل أول عامل في التأمينات الاجتماعية معيارا لبدء ممارسة النشاط، وتحقيق المنشأة لنسب التوطين المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في برنامج «نطاقات»، وألا تقل الحصص أو الأسهم المملوكة من المنشآت الصغيرة أو المتوسطة والأفراد عن 60 % من كامل ملكية الشركة، وأن يكون نشاط المؤسسة من القطاعات الاقتصادية المشمولة بالمبادرة، وللهيئة قبول طلبات الاسترداد من المنشآت الجديدة الراغبة بالاستفادة من المبادرة عند طلب تأسيس المنشأة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التجارة أو مراس، دون اشتراط تسجيل موظف.

وتلتزم إدارة المنشأة الراغبة في استرداد الرسوم الحكومية بالقيام على أعمال المنشأة ومتابعة نشاطاتها، والتسجيل في برنامج منشأتي 360، وتزويد الهيئة بما تطلبه من وثائق ومستندات لتنفيذ المبادرة، والتعاون مع الجهات المعنية وتسهيل إجراءات التفتيش والرقابة، وتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة عن نشاط المنشأة، وللهيئة في سبيل تنفيذ المبادرة طلب أي تقارير أخرى.