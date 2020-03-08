شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد الدعم لـ7 أنواع من الأعلاف الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

أبلغت وزارة التجارة الغرف التجارية أن وزير البيئة والمياه والزراعة وافق على رفع الدعم بصورة كاملة عن مدخلات الأعلاف، مؤكدة أن الدعم يقتصر على مدخلات الأعلاف الخضراء، وطالبت وزارة التجارة الغرف التجارية بإبلاغ جميع مستوردي ومصانع الأعلاف ومشاريع الثروة الحيوانية، وذلك اعتبارا من يوم 30 ديسمبر 2019م، ويسري ذلك على الاعتمادات المفتوحة بعد هذا التاريخ.

ويقتصر الدعم على أنواع من الإعلاف وهي (تبن الذرة - تبن شعير - تبن قمح - حشيش السودان - حشيش الرودس - البرسيم - مسحوق ومكتلات البرسيم)، ويبلغ دعم البرسيم 304 ريالات للطن أما تبن القمح والذرة 128 ريالا للطن، و157 ريالا للطن في حشيش السودان والرودس، و221 ريالا لطن مسحوق ومكتلات البرسيم.

ويأتي ذلك استنادا إلى الأمر السامي الكريم رقم (1366) وتاريخ (1440/‏‏01/‏‏17هـ)، القاضي بالموافقة على إعادة توزيع الاعتمادات والإعانات المدرجة في ميزانيات الأجهزة الحكومية، التي يشرف عليها ويرأس مجالس إدارتها وزير البيئة والمياه والزراعة.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أعلنت مؤخرا اكتمال استعداداتها لإطلاق مشروع إعادة توجيه الإعانة لمدخلات الأعلاف ليدفع الدعم المالي بشكل مباشر لجميع مشروعات الدواجن في المملكة.