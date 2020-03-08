شكرا لقرائتكم خبر عن تمكين المرأة على طاولة ملتقى الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

تنطلق اليوم فعاليات النسخة الثانية من «ملتقى تمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات»، في الرياض فيما يهدف الملتقى، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تعزيز مشاركة المرأة في القطاع، وجذب أصحاب الخبرة والرأي في القطاع وتحفيزهم على مشاركة الخبرات وقصص النجاح، مع توفير فرص للتواصل المهني بينهن.

ويقدم الملتقى، الذي سيجمع تحت سقفٍ واحد 1000 سيدة عاملة في قطاع التقنية بشقيه العالمي والمحلي، ونحو 20 متحدثة من الخبيرات بالمجال التقني، العديد من ورش العمل، والجلسات الحوارية، ومحاضرات التواصل المهني، ومنصات الإلهام، التي ستتناول العديد من المحاور والموضوعات ذات الصلة.