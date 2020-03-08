شكرا لقرائتكم خبر عن تمكين المرأة على طاولة ملتقى الاتصالات والان نبدء بالتفاصيل
ويقدم الملتقى، الذي سيجمع تحت سقفٍ واحد 1000 سيدة عاملة في قطاع التقنية بشقيه العالمي والمحلي، ونحو 20 متحدثة من الخبيرات بالمجال التقني، العديد من ورش العمل، والجلسات الحوارية، ومحاضرات التواصل المهني، ومنصات الإلهام، التي ستتناول العديد من المحاور والموضوعات ذات الصلة.
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