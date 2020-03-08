مطار الشارقة يمنح عقد إدارة مواقف المركبات لـ «موقف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

منحت هيئة مطار الشارقة الدولي، عقد امتياز لإدارة وتشغيل جميع مواقف المركبات في مطار الشارقة إلى الشركة الوطنية لمواقف السيارات (موقف)، بموجب عقد امتياز، بهدف إدارة وتطوير مواقف المطار وتعزيز الأنظمة لتحقيق المزيد من الراحة للمسافرين والمتعاملين والموظفين.

وطبقاً للاتفاقية ستقوم «موقف» بتقديم حلول جديدة لمستخدمي مواقف المركبات في المطار باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة في ما يتعلّق بإدارة مواقف المركبات، وعرض طرق جديدة لعملية تسديد رسوم الخدمة في كل المواقع، إضافة إلى إدارة مواقف سيارات موظفي المطار بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها المطار.

وقع الاتفاقية علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، ومحمد المصباحي، مدير عام الشركة الوطنية لمواقف السيارات (موقف)، بحضورالشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وأندرو بيرير، مدير تطوير الأعمال لمجموعة شركة «موقف»، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وقال علي سالم المدفع: «نسعى في مطار الشارقة إلى توفير تجربة سفر مريحة للمسافرين. ومن هنا فإننا نعمل على عقد شراكات مع الجهات القادرة على تلبية متطلباتنا من حيث الابتكار والخبرة، وضمان آلية تعود بالقيمة المضافة على مستخدمي مطار الشارقة».

وأضاف: «سعداء بالشراكة مع (موقف)، التي تعتبر رائدة في حلول مواقف المركبات بالمطارات، ولنا الثقة بأن شراكتنا الجديدة ستقدم الجودة لعملائنا».

وقال محمد المصباحي: «إن موقف السيارات هو أول وآخر تجربة يختبرها المسافر في المطار، لذلك نحن نتطلع إلى العمل مع شركائنا في هيئة مطار الشارقة الدولي للارتقاء بمستوى هذه التجربة، بما يعزز رحلة المسافر ويعكس الصورة الحضارية لإمارة الشارقة».