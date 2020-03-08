خيارات أوسع لتغيير مواعيد السفر مجاناً على متن «الإمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

انتهجت طيران الإمارات سياسة إعفاء جديدة توفر لعملائها مرونة وخيارات أوسع بشأن جميع التذاكر التي تصدر اعتباراً من السبت 7 مارس وحتى 31 مارس 2020. وتتيح هذه السياسة لعملاء الناقلة عبر شبكة خطوطها العالمية إمكانية تغيير تواريخ سفرهم من دون تكبد أي رسوم تغيير الحجوزات وإعادة إصدار التذاكر.

كما تزيل هذه الخطوة المخاوف لدى عملاء الشركة إذا ما قرروا تغيير خطط سفرهم نتيجة لأي تطورات تتعلق بفيروس «كورونا». وأصبح في إمكان العملاء تغيير حجوزاتهم إلى أي تاريخ للسفر خلال 11 شهراً في نفس فئة الحجز من دون فرض غرامات تغيير. وتطبق فروقات السعر في حال وجوبها. وتسري هذه السياسة على جميع الوجهات عبر شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية.

دعم كامل

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قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «نريد أن يشعر عملاؤنا بالراحة والثقة وأنهم يحظون بدعمنا الكامل عند التخطيط للسفر، وأننا نقدم لهم أفضل الأسعار من دون فرض رسوم تغيير في حال قرروا تأخير أو تعديل مواعيد رحلاتهم. ونظراً للتطورات المتسارعة، فإننا سنواصل البحث عن وسائل لتوفير المرونة والاطمئنان وراحة البال لهم».

كما سيوفر «سكاي واردز طيران الإمارات» مزيداً من المرونة لأعضائه المتأثرين بانتشار فيروس كورونا جرّاء القيود المفروضة على السفر وخفض أعداد الرحلات الجوية. وسيتمكن أعضاء الفئات البلاتينية والذهبية والفضية من المحافظة على فئاتهم من خلال بلوغ 80% من متطلبات السفر الخاصة بكل فئة بين 31 مارس و30 يونيو 2020. وبالإضافة إلى ذلك، يستفيد الأعضاء الذين حجزوا رحلاتهم بين 1 مارس و30 يونيو2020 من زيادة بنسبة 20% في أميال الفئة.



إجراءات تعقيم



اتخذت الشركة تدابير احترازية لطمأنة عملائها من خلال اعتماد إجراءات تعقيم معززة للرحلات القادمة من الوجهات الأكثر تضرراً من كوفيد-19. ففي حالة وجود حالة مشتبه بها أو مؤكدة لأمراض معدية على رحلة معيّنة، تخضع الطائرة لعملية تعقيم شاملة باستخدام مواد كيميائية معتمدة وذات مفعول مؤكد. وتستخدم طيران الإمارات مرشحات HEPA القادرة على إزالة ما يزيد على 99% من الفيروسات من المقصورة. وعند الاشتباه في أي حالة على إحدى الطائرات، فإن جميع فلاتر HEPA تُستبدل بأخرى.

وينبغي أن يدرك العملاء أن عليهم تحمل فروقات الأسعار وأي ضرائب مطبقة في حال أرادوا تغيير درجة سفرهم. ولا تزال شروط وأحكام إعادة إصدار واسترجاع أثمان التذاكر الصادرة قبل أو بتاريخ 5 مارسسارية. أما العملاء الذين ألغيت رحلاتهم بسبب كوفيد-19 عليهم إعادة حجز رحلاتهم والاطلاع على الخيارات المتاحة في هذا الشأن على الموقع الشبكي emirates.com.

ونظراً لتقديم إجازة الربيع المدرسية في دولة الإمارات ، فإن سياسة الإعفاء تسري على التذاكر التي أصدرت في أو قبل 4 مارس 2020 للسفر حتى 31 مايو (أيار) 2020، وتتاح إمكانية إعادة الحجز حتى 30 يونيو /‏حزيران 2020. ويتحمل العملاء تكلفة فرق سعر التذكرة والضرائب إذا أرادوا تغيير وجهة سفرهم.