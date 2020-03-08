عطلة ربيع مبكرة تنشط مراكز التسوق في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:ممدوح صوان



شهدت مراكز التسوق في دبي، يومي الجمعة والسبت الماضيين، حركة اعتيادية من قبل الزوار من داخل المدينة وخارجها، ومن قبل العائلات، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، في أجواء ترفيهية طبيعية، حيث شهدت مراكز الترفية والألعاب زخماً من قبل الزوار والعائلات، وخاصة مع تقديم عطلة الربيع للمدارس.

واستأثرت مراكز التسوق والترفيه المفتوحة بالنسبة الأكبر من الزوار، خلال اليومين الماضيين، والتي تضم مساحات للألعاب والمتعة العائلية، في حين شهدت المطاعم والمحال التجارية إقبالاً كبيراً. بدورها قدمت مراكز التسوق للزوار خيارات تسوق وترفيه جاذبة كعادتها شملت عروضاً على الألعاب والبيع والحصول على فرص للفوز بجوائز، بهدف استقطاب الزوار.

وترسخ إمارة دبي مكانتها كوجهة رائدة وحيوية للتسوق، لذا فإن قطاع التجزئة يشهد نمواً ويتطور بوتيرة سريعة، خاصة مع ارتفاع الدخل السنوي وزيادة ثقة المستهلك.

واستقبلت الأسواق ومراكز التسوق في دبي أعداداً متزايدة من الزوار في الفترة الحالية، في ظل عروض ترويجية تقدمها المحال التجارية ومراكز التسوق، والجوائز التي ترصدها لجذب المتسوقين، عدا عن تنوع كبير في المنتجات بما فيها العلامات التجارية العالمية الفاخرة.

ويحافظ قطاع تجارة التجزئة في الإمارة على جاذبيته، في ظل القوة الشرائية لدى المواطنين والمقيمين، وقدوم أعداد متزايدة من الزوار إلى الإمارة، التي تحتضن أكبر وأرقى مراكز التسوق العالمية، إلى جانب ما تضمه من متاحف ومرافق سياحية وفندقية متطورة.

ويساهم جذب مراكز التسوق في دبي أعداداً متزايدة من الزوار والمتسوقين في ارتفاع حجم المبيعات؛ بفضل إقبال هؤلاء على شراء السلع والمنتجات على اختلاف أنواعها من الدولة؛ بفضل أسعارها التنافسية، إلى جانب طرح عروض وخصومات كبيرة في مواسم التسوق والمناسبات.