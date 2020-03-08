«برازيل كوزموتيكس» تتوسع من دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن باولو أموريم، الرئيس التنفيذي لشركة البرازيل لمستحضرات التجميل «برازيل كوزموتيكس» في مقابلة مع وكالة الأنباء العربية البرازيلية، أن الشركة ستفتتح مكتباً دولياً لها في دبي، بحلول يونيوالمقبل، وذلك خلال مشاركتها في معرض عالم الجمال والصحة في الشرق الأوسط.

وقال أموريم أيضاً إنه يخطط لإنشاء مركز للشركة في المنطقة الحرة بدبي لتخزين وشحن المنتجات إلى المناطق المجاورة. وتهدف الشركة من ذلك إلى زيادة مبيعاتها في العالم العربي والمنطقة.

تمتلك الشركة، التي تعد رائدة في مجال مستحضرات التجميل، العضوية وعدة علامات تجارية معروفة من بينها «أمازون فلاورز» و«إيبانيما بيور ستور».