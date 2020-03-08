تحفيز التعاون بين الإمارات ومونتنيجرو في المرحلة المقبلة

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اتفقت الإمارات وجمهورية الجبل الأسود «مونتنيجرو» على توثيق أواصر التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والزرعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والنقل وريادة الأعمال والشركات الناشئة والابتكار والعلوم والصناعات الإبداعية. جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات و«مونتنيجرو» في دبي. برئاسة كل من المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ودراجيكا سيكوليتش ​​وزيرة اقتصاد الجبل الأسود «مونتنيجرو».

أكد الجانبان خلال الاجتماعات على الرغبة المتبادلة في تعميق أواصر التعاون التجاري ومناقشة سبل ووسائل تنويع العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام.

وأكدا أهمية مواصلة تبادل الزيارات للوفود الحكومية والتجارية، وخلق المزيد من الفرص للأعمال والاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص من الجانبين على توسيع حجم الاستثمارات المشتركة.

إلى جانب ذلك، شهدت المناقشات الاتفاق على أهمية دراسة فرص فتح خطوط طيران مباشرة بين مدن البلدين، لتيسير حركة انتقال المستثمرين والتجار، وتعزيز التبادل السياحي، وبحث تنظيم عدد من ملتقيات ومنتديات الأعمال المشتركة خلال الفترة المقبلة أيضاً.

بداية فصل جديد

قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: إن الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة مع جمهورية الجبل الأسود «مونتنيجرو» تمثل بداية لفصل جديد في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وتؤكد التزام الجانبين بدعم كافة الجهود التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أكثر تقدماً.

وقال: إننا نتطلع من هذه الاجتماعات إلى وضع آليات واضحة لخدمة جهود التنمية في كلا البلدين وبناء القدرات في القطاعات ذات الأولوية، ودفع التبادلات التجارية والاستثمارية إلى مستويات تترجم الإمكانات التي يتمتع بها البلدان، والتي لا تزال أقل من الإمكانات المطروحة، إذ سجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول من 2019 نحو 21 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي التبادلات التجارية غير النفطية بنهاية 2018 نحو 31.2 مليون دولار.

كما طرح الحوافز الاستثمارية بالدولة، بالتركيز على قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وفتح سقف التملك إلى نسب تصل إلى 100% في 122 نشاطاً اقتصادياً، إضافة إلى حوافز أخرى بخصوص نظام التأشيرات وإتاحة إقامة طويلة الأجل.

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الاستثمارات الإماراتية بمونتنيجرو

ومن جانبها، قالت دراجيكا سيكوليتش ​​وزيرة اقتصاد «مونتنيجرو»: إن دولة الإمارات كانت أكبر مستثمر في الجبل الأسود خلال عامي 2017 و2018، من خلال دخولها باستثمارات نوعية في قطاعات حيوية في الطاقة المتجددة والسياحة. وأعربت عن تطلعها لمواصلة هذا الزخم خلال المرحلة المقبلة.

وتابعت أن قطاع السياحة يمثل الحصة الكبرى في الاقتصاد الوطني لبلادها، وأنه جارٍ حالياً العمل على تعزيز التنويع الاقتصادي وإعطاء حوافز وامتيازات للاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأبرزها النقل والطاقة والعلوم المتقدمة.

كما أكدت حرص بلادها على الاستفادة من المشاركة في فعاليات إكسبو2020 في دبي والذي يشكل منصة مثالية للتواصل فيما بين مجتمعي الأعمال واستعراض الإمكانيات التجارية لمونتنيجرو.

8 قطاعات رئيسية للتعاون

شملت مجالات التعاون المتفق عليها خلال الدورة الثانية من أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، التعاون في مجالات التجارة والاستثمارات، كما شمل المحضر التعاون في مجال السياحة من خلال تشجيع ترويج المشاريع الاستثمارية في السياحة في كلا البلدين، وأيضاً في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME) والابتكار، وفي الطاقة، والطاقة المتجددة.

وفي مجالات الزراعة والمنتجات الغذائية، أعرب الجانبان عن اهتمامهما بزيادة التجارة الثنائية للمنتجات الزراعية والغذائية، وفي التعليم والعلوم والثقافة، أكد الجانبان اهتمامهما بتوسيع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مجال النقل، أكد الجانبان أهمية قطاع النقل الجوي في تعزيز التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.