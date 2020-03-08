تدهور الأسهم العالمية يترك كل الأسئلة بلا جواب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

ترك أداء مؤشرات الأسهم العالمية بنهاية الأسبوع الماضي عدداً من الأسئلة من دون إجابة، بعضها كان مطروحاً قبل كورونا، والآخر استجد معه، ولعل أبرز تلك الأسئلة، السؤال الذي يقول: «أين القاع؟»، في إشارة إلى الذعر الذي انتاب الأغلبية من المستثمرين في الأصول العالية المخاطر، بعد أسبوعين من الخسائر بنسب غير مسبوقة أعادت إلى الأذهان أيام الأزمات مع أنه لم يقر أحد من العارفين بأحوال الأسهم بأن هناك أزمة.

السؤال الآخر الذي تردد كثيراً بنهاية تداولات يوم الجمعة هو: «هل هذا هو الوضع الطبيعي الجديد؟» في محاكاة لعبارة محمد العريان، الخبير الاقتصادي المعروف، التي استخدمها لوصف معدلات أسعار الفائدة الصفرية. وقد تسبب تذبذب المؤشرات بين الصعود ألف نقطة والهبوط ألف نقطة خلال أيام الأسبوع الماضي، في خلق أنماط حكم مستجدة لدى المحللين بين من يصر على أن تأثير كورونا الجديد لن يزول بالسرعة المتوقعة، وأن تأثيره سيكون عميقاً على كافة قطاعات الاقتصاد العالمي، ومن يبشر بأنها مجرد موجة عابرة تتطلب انحناء مؤقتاً فقط، وخاصة أن الصين اجتازت مرحلة التعطل الكلي، واستأنف الموظفون والعاملون الصينيون العودة إلى أعمالهم، حيث سيرت شركة طيران شرق الصين 5100 رحلة داخلية خلال الأسبوع.

وسارع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية كإجراء طوارئ، كان رهان السوق عليه جاهزاً قبل أن يصدر، لذلك جاء تأثيره محدوداً في معنويات قوى السوق، ولم يكن تأثير تقرير الوظائف لشهر فبراير / شباط الذي كشف عن عدد غير متوقع بلغ 273 ألف وظيفة خارج القطاع الصناعي، أفضل من تأثير قرار المجلس، وأنهت المؤشرات في وول ستريت يوم الجمعة على تراجع جديد.

وعلى الرغم من مسارعة بعض البنوك المركزية لاتخاذ قرارات سريعة للحد من تفاقم الأوضاع، وإعلان صندوق النقد الدولي عن تخصيص 50 مليار دولار لدعم الدول المتضررة من الوباء، لم تستطع الأسهم الصمود في وجه شائعات انتشار الوباء وعدد الوفيات وتناقض مواقف المحللين من تأثير الفيروس المتوقع في الاقتصاد العالمي.

وانتهى الأسبوع الذي شهد موجة تذبذب لم تشهدها المؤشرات منذ عام 2009، على خسائر جديدة، وتصدر قائمة الخاسرين مؤشر داكس الألماني الذي فقد 2.93%، وانتهى على 11541.87 نقطة، وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز في لندن بنسبة 1.79% مستقراً على 6462.67 نقطة، وشملت قائمة الخاسرين أيضاً مؤشر نيكاي في طوكيو الذي تراجع بنسبة 1.86%، وأغلق مساء الجمعة على 20749.75 نقطة. أما قائمة الرابحين، فتصدرها مؤشر داوجونز الذي ارتفع بنسبة 1.79% وأنهى الأسبوع على 25864.78 نقطة، في حين لم تتجاوز نسب مكاسب غيره نصفاً في المئة، ومنها مؤشر ناسداك الذي ارتفع بنسبة 0.10% ومؤشر هونج كونج الذي ارتفع بنسبة 0.06%.

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سندات الخزانة

كان لافتاً أداء سندات الخزانة الأمريكية التي تراجعت نسب العائد عليها بنسب مثيرة للقلق خلال الأيام الخمسة حتى بلغت رقماً قياسياً عند 0.7% هبوطاً من 1.6% قبل أسبوعين، وسط الطلب المتزايد عليها في ظل هروب المستثمرين من الأصول عالية المخاطر إلى الملاذات الآمنة.

الذهب

وبلغت مكاسب الذهب حداً قياسياً عند 1670 دولار بزيادة 6.3% في أداء أسبوعي هو الأفضل منذ 11 عاماً، حيث تابع المعدن الأصفر بريقه وسط موجات شراء لا تتوقف هرباً من الأسهم التي تأثرت بانتشار كورونا الجديد. وينتظر أن تستمر مكاسب الذهب خلال الأيام المقبلة مع استمرار الهلع المصاحب لانتشار الفيروس.

النفط

تراجعت أسعار النفط الخام بنسب قياسية بعد تراكم عدة أسباب، أولها مخاوف نقص الطلب في ظل الركود الاقتصادي المتوقع بسبب تأثير الفيروس، ثم فشل مجموعة «أوبك بلس» في الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج، وإعلان وزير النفط الروسي بأن اتفاقية التخفيض ستنتهي في شهر إبريل، وبلغت خسائر البرميل نحو 10% خلال الأسبوع بعد أن هبط سعر خام برنت إلى 45.27 دولار للبرميل.