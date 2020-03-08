شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق «أوبك بلس» يتداعى ويدفع أسعار النفط لهبوط حاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحول اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا أمس الأول الجمعة إلى اختلاف بعد رفض موسكو دعم تخفيضات نفطية أعمق للتعامل مع تفشي فيروس كورونا ورد أوبك بإلغاء جميع القيود على إنتاجها. وهوت أسعار النفط 10% في أسبوع، إذ جدد التطور المخاوف من شبح انهيار الأسعار في 2014، عندما تنافست السعودية وروسيا على الحصص السوقية مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة التي لم يسبق لها مطلقاً المشاركة في اتفاقات الحد من الإنتاج.

فقد خام برنت نحو ثلث قيمته منذ بداية العام الجاري، إذ هوى إلى 45 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 2017، مما يضع العديد من الشركات النفطية تحت ضغط كبير، في الوقت الذي يترنح الاقتصاد العالمي بسبب تفشي الفيروس الذي أضعف نشاط الأعمال وجعل الناس يحجمون عن السفر.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين بعد محادثات مطولة في مقر أوبك بفيينا الجمعة «اعتباراً من أول إبريل/‏‏نيسان، ليست هناك قيود سواء على أوبك أو المنتجين من خارجها».

ولدى سؤاله عما إذا كانت لدى السعودية خطط لزيادة الإنتاج، قال وزير الطاقة بالمملكة الأمير عبد العزيز بن سلمان للصحفيين: «سأترككم تتساءلون».

وقد يكون لانهيار المحادثات تبعات أكبر تأثيراً، إذ كانت السعودية وروسيا تستخدمان محادثات النفط لبناء شراكة سياسية أوسع نطاقاً بكثير خلال السنوات القليلة الماضية بعد دعم كل منهما بشكل فعال طرفاً مناوئاً للذي يدعمه الآخر في الحرب السورية.

وقال بوب مكنالي مؤسس رابيدان إنرجي جروب «رفض روسيا دعم تخفيضات الإمداد الطارئة سيقوض على نحو فعال وخطير قدرة أوبك+ على لعب دور المنتج الذي يضبط استقرار أسعار النفط». وقال «سيمزق على نحو خطير التقارب الروسي السعودي المالي والسياسي الناشئ. النتيجة ستكون زيادة في تقلب أسعار النفط والتقلبات الجيوسياسية».

انهارت المحادثات بعد أن قدمت أوبك عملياً مهلة أخيرة لموسكو الخميس الماضي، إذ أتاحت لها الاختيار بين قبول اتفاق بتخفيضات أكبر بكثير من المتوقع وعدم وجود اتفاق على الإطلاق.

وتقلصت توقعات نمو الطلب في 2020، لكن موسكو تقول منذ فترة طويلة إنه من المبكر جداً تقييم الأثر وقالت مصادر إن نوفاك بعث بنفس الرسالة الجمعة.

وقال وزراء المنظمة الخميس إنهم يساندون تخفيضات نفطية بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً إضافية حتى نهاية 2020، بالإضافة إلى مد أجل تخفيضات قائمة تبلغ 2.1 مليون برميل يومياً. وكان ذلك سيعني خفض ما إجماليه 3.6 مليون برميل يومياً تقريباً من السوق، أي ما يوازي 3.6% من الإمدادات العالمية. ورفضت موسكو الاقتراح، قائلة إنها ترغب فقط في مد تخفيضات أوبك+ الحالية البالغة 2.1 مليون برميل يومياً، والتي من المقرر انتهاؤها مع نهاية مارس/‏‏آذار. لكن في المقابل، ردت أوبك برفض تمديد التخفيضات الحالية.

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ويعني انهيار الاتفاق أنه سيكون بوسع أعضاء أوبك والمنتجين من خارجها نظرياً الضخ كما يحلو لهم في سوق متخمة أصلاً. وقال بيورنار تونهاجن من ريستاد إنرجي «هذا تطور غير متوقع أسوأ بكثير من أسوأ تصوراتنا وستوجد واحدة من أكبر الأزمات في تاريخ أسعار النفط».

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 30% منذ مطلع العام، لكن العديد من الخبراء يرون أن الأسوأ لم يأت بعد في ظلّ تأثير تفشي فيروس كورونا المستجدّ على الطلب في السوق النفطي.

سياسة الأرض المحروقة

وتكمن الأولوية بالنسبة لروسيا، ثاني أكبر منتج للنفط بعد الولايات المتحدة، أيضاً بعدم تقديم تنازلات للخصم الأمريكي الذي يستخرج يومياً أكثر من 13 مليون برميل نفط ويصدّر ما بين و3 و4 ملايين برميل في اليوم. يلفت جون كيلدوف من مؤسسة «أغين كابيتال» الأمريكية للاستثمارات البديلة إلى أن «الروس قرروا اعتماد سياسة الأرض المحروقة. يقولون إن لا سبب لديهم لدعم المنتجين الأمريكيين».

وفي ظلّ هذه الظروف، قد يبقى فائض الإنتاج في سوق النفط قائماً خلال الأشهر المقبلة، لا سيما أن الخفض الساري حالياً للإنتاج ينتهي مفعوله أواخر آذار/‏‏مارس، وتحيط الشكوك بإمكان تجديده.

من جهتها، وافقت السعودية مطلع العام على اقتطاع 400 ألف برميل إضافي من إنتاجها اليومي على مدى ثلاثة أشهر.

ويرى أندرو ليبو «في حال لم يطبق اقتطاع إضافي في الإنتاج، فإن ذلك يعني أن فائض النفط في الربعين الثاني والثالث من العام سيكون أكبر مما توقعه السوق مطلع الأسبوع الماضي، قبل اجتماع أوبك».

وقد يؤدي ارتفاع كبير في العرض إلى ضغط على الأسعار. ويتوقع محللون أن ينخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون حدّ 40 دولاراً للبرميل. (وكالات)

تباطؤ صخري

بخلاف العلاقات بين موسكو والرياض، فإن تراجع أسعار النفط سيفرض ضغوطاً على شركات إنتاج النفط الصخري الأمريكي، التي ترتفع التكاليف لديها مقارنة مع تكاليف الإنتاج الروسي والسعودي، على الرغم من أن الكثير من منتجي النفط الصخري متحوطون على نحو جيد من انخفاض الأسعار. وقال كريستيان مالك رئيس أبحاث النفط والغاز لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى جيه بي مورجان «تكشف هذه الأزمة عن أن السعودية ليست راغبة في دعم منتجي النفط الصخري وغيره. هم يعجلون التباطؤ في (النفط) الصخري». ويشرح جيمس وليامز من مؤسسة «دبليو تي ار جي إكونومكس» لتحليل أسواق الطاقة أن «مخاطر الانكماش قوية، وتاريخياً، يؤدي الانكماش إلى خفض أسعار النفط»، معتبراً أن استهلاك النفط العالمي سيتراجع بنحو 4 ملايين برميل في الربع الأول من العام. ويضيف وليامز «ما لم ينتعش الاقتصاد الصيني سريعاً، فإن النتائج الاقتصادية للفيروس ستتجلى في العالم أجمع، خصوصاً في أوروبا والولايات المتحدة». وقد يكون المنتجون الأمريكيون من الضحايا الرئيسيين لانخفاض أكبر في أسعار الذهب الأسود، إذ رغم أن انخفاضاً في الأسعار قد يعزز الاستهلاك، لكنه ضار بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى تمويل عملياتها، ويتوقع أندرو ليبو «قد نشهد على حالات إفلاس، أو على الأقل، إعادة تفاوض على القروض».