«غرفة الشارقة» تعزز دور الشباب في الاستثمار العقاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمجلس شباب الغرفة، حلقة حوارية شبابية بعنوان «تعزيز دور الشباب في الاستثمار العقاري»، وذلك ضمن فعاليات النسخة السابعة من معرض الاستثمار العقاري «إيكرس 2020» الذي نظمته الغرفة ودائرة التسجيل العقاري واللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات العاملة تحت مظلة الغرفة، في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة 5-7 مارس/آذار الجاري.

يأتي تنظيم الحلقة الحوارية في إطار حرص «غرفة الشارقة» على تمكين الشباب وبناء جسور تواصل فعالة بينهم وبين المؤسسات والجهات الحكومية العاملة في القطاع العقاري؛ للاستفادة من الخبرات والتجارب، ودفعهم للاستثمار في هذا القطاع بطريقة سليمة ومستدامة.

بيئة استثمارية آمنة

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وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تنظيم هذه الحلقة يأتي انطلاقاً من حرص الغرفة على دعم كل الأنشطة والبرامج التدريبية، التي تسهم في الارتقاء بقطاع الأعمال، وخاصة فئة الشباب لتضيف لهم كل ما هو جديد، من خلال تعريفهم بالأساليب والطرق الحديثة والعملية، في تأسيس وإدارة المشاريع الاستثمارية، لافتاً إلى استراتيجية الغرفة في خلق جيل جديد من رواد الأعمال الشباب، الذي يتحلى بمهارات مبتكرة، وأفكار ريادية متميزة، تخدم الوطن والمجتمع، ومؤكداً أن «غرفة الشارقة» تُسخر إمكاناتها كافة في تعزيز جهود الدولة الحثيثة في الارتقاء بالكوادر الشبابية.وتركزت محاور الحلقة على تثقيف الشباب بالتشريعات والقوانين والسياسات التي تنظم الاستثمار العقاري، وتعريفهم بمفاهيم وخطط الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، حيث تناول جمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام في الغرفة، الآليات التي توفرها «غرفة الشارقة» في خدمة مجتمع الأعمال، ودورها في تحفيز الشباب على الانخراط في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن أهمها القطاع العقاري الذي يشكل إحدى ركائز استراتيجية التنوع الاقتصادي في إمارة الشارقة، التي تتميز بنهضة عمرانية واسعة عززت مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري.

وأشار بوزنجال، إلى الدور الذي تقوم به اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات العاملة تحت مظلة الغرفة، التي ساهمت بدور كبير في تعزيز مكتسبات القطاع العقاري في الشارقة، من خلال تحقيق أفضل تمثيل لأكبر شريحة من العاملين في مجال العقارات على مستوى الإمارة، كما لفت إلى مبادرات الغرفة الداعمة للشباب، ومن أهمها مبادرة مركز تجارة 101 إحدى المبادرات الرائدة التي تستهدف مساندة ودعم الشباب والشابات الراغبين في تأسيس مشاريع تجارية.



ركائز صناعة المستقبل



ناقشت الحلقة المزايا التي تقدمها المؤسسات المصرفية في تمويل الشباب للعمل في هذا القطاع، إلى جانب بحث الآليات الكفيلة بتعزيز دور الشباب الإماراتي في الاستثمار العقاري، بما يتواءم مع خطط القيادة الرشيدة في دعم طاقات الشباب وتطوير خبراتهم ومهاراتهم، ليكونوا من ركائز صناعة المستقبل، بالإضافة إلى غرس مفاهيم الاستثمار الصحيح في القطاع العقاري لدى الشباب، وتدريبهم على أحدث التجارب في هذا القطاع؛ لتشجيعهم على تنظيم أفكارهم الاستثمارية، وتعزيز وعيهم العقاري مما يدفعهم لاتخاذ القرارات الصائبة، وأعرب الشباب عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الجلسة التفاعلية مع المسؤولين في هذا القطاع الحيوي.