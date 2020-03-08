«الأوراق الماليـة» تعتـمـد 22 نموذجاً موحّداً لإفصاحات الشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

اعتمدت هيئة الأوراق المالية والسلع مبادرة لتوحيد نماذج الإفصاح للشركات المدرجة في أسواق الدولة المالية، وقامت بتعميم النماذج الموحدة على كل من الشركات المدرجة والأسواق المالية، انطلاقاً من دورها في تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية بالأسواق المالية بالدولة، وضمن مبادراتها الرامية لتوحيد إجراءات ومتطلبات الإفصاح.

قامت الهيئة بتوجيه الشركات المدرجة للالتزام بهذه النماذج عند قيام الشركة بنشر الإفصاحات على موقع السوق المالي الإلكتروني، علماً بأن النماذج المعتمدة عددها (22) نموذجاً.

وقال د. عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة: «إن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى خدمة المستثمرين والمتعاملين في السوق، بما يضمن تحقيق الجودة في الإفصاحات المنشورة على مواقع الأسواق المالية نتيجة لتوحيد الإفصاحات الصادرة عن الشركات المدرجة في كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية و«دبي المالي»، وكذلك تعزيز تنافسية الأسواق المالية».

وأضاف: «تهدف مبادرة توحيد نماذج الإفصاح إلى رفع كفاءة وجودة الإفصاح والشفافية، والتأكد من عدم إغفال الإفصاح لأية معلومات مهمة يتوجب تضمينها في الإفصاح، وكذلك عدم وجود اختلافات كبيرة في الإفصاحات بين الشركات المدرجة في السوق الواحد أو بين الشركات المدرجة في السوقين». ونوّه الرئيس التنفيذي بأن «الهيئة ستقوم بعقد ورش توعية خاصة لشرح المحتوى المطلوب لهذه النماذج، والإجابة عن استفسارات الشركات بشأنها».

وقد قامت الهيئة بالتنسيق مع كل من سوقي أبوظبي للأوراق المالية و«دبي المالي» من أجل توفير نماذج الإفصاح الموحدة المعتمدة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني لكل من السوقين.



22 نموذجاً



** إفصاح مجلس إدارة الشركة المدرجة بشأن شراء الأصول خلال السنة المالية الأولى للشركة.

** استقالة الرئيس التنفيذي / المدير العام للشركة.

** استقالة عضو مجلس إدارة الشركة وتعيين عضو مجلس إدارة جديد للشركة.

** استقالة عضو مجلس إدارة الشركة.

** تعيين رئيس تنفيذي / مدير عام للشركة.

** تعيين عضو مجلس إدارة جديد للشركة.

** نموذج الإفصاح عن المشاريع.

** التحليل التفصيلي للخسائر المتراكمة.

** نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة.

** الاتفاق على صفقة استحواذ / تخارج / رهن / تأجير.

** النتائج الأولية للشركات المساهمة العامة.

** التغييرات في الهيكل الإداري للشركة على مستوى الإدارة التنفيذية.

** نموذج الإفصاح عن الدعاوى القضائية.

** الإفصاح عن أسماء المطلعين بالشركة.

** تصنيف ائتماني أو صدور تعديل بشأنه.

** الإفصاح عن تعامل أو صفقة مع طرف ذي علاقة.

** الإفصاح عن معلومة جوهرية.

** الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية.

** الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة.

** تقرير مناقشة وتحليل مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة.

** النموذج الاسترشادي لخطة معالجة الخسائر المتراكمة.

** نموذج طلب حجب «مؤقت» للإفصاح.