حملة لاختيار متطوعين للجناح السعودي في «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلق الجناح السعودي في «إكسبو 2020 دبي»، حملة لاختيار متطوعين من الطلاب السعوديين، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات وعدد من الجامعات في جميع أنحاء البلاد.

في هذا السياق تم عقد ورشة عمل مع رؤساء الأندية الطلابية السعودية وبعض الطلاب السعوديين في سبع جامعات إماراتية، لتستهل عملية اختيار حوالي 1000 متطوع للعمل في جناح المملكة خلال إكسبو 2020 دبي، الذي سيستمر من أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى إبريل/نيسان 2021.

ويمكن للطلاب التقدم عبر منصة رقمية مخصصة لذلك، مرتبطة بالموقع الرسمي لجناح المملكة. وسيخضع المتقدمون الناجحون لعملية اختيار تستند إلى الأبحاث التي تشمل التحقق من صحة بياناتهم الشخصية، وإجراء مقابلة تقييمية مسبقة معهم وتقييم مهاراتهم.

وعند تخطي هذه المرحلة، سيتلقى الطلاب تدريبات مكثفة لشغل وظائف محددة بناءً على مهاراتهم، وعند الانتهاء منها ستتم مكافأتهم خلال حفل تخرج خاص، على أن يتوزع عدد المقبولين في البرنامج مناصفة بين الذكور والإناث تماشياً مع سياسة تكافؤ الفرص.



المواهب الشابة

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قال الدكتور فهد بن عبدالله بن محمد اليابس، المفوض العام ومدير مشروع جناح السعودية في إكسبو 2020 دبي: «نحن سعداء بإطلاق هذه الحملة التي صُممت لجذب مجموعة واسعة من المواهب الشابة السعودية الطموحة، وستساعدنا الحملة على تحديد وتنمية أفضل المواهب الشابة المتوفرة في المملكة».

وأضاف: «يعد العمل التطوعي مكوناً أساسياً في استراتيجيتنا، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على قدرات المتطوعين وصقلها وإثراء مهاراتهم العملية وإطلاق العنان لإبداعهم وطاقتهم بطريقة تعزز صورة المملكة وشبابها، ونعرب في هذا السياق عن امتناننا العميق لمؤسسة الإمارات والجامعات المشاركة لدورها في تيسير هذه الحملة، ونرى ذلك مثالاً واضحاً على العلاقات القوية بين بلدينا الشقيقين».

وقالت ثريا البدران، رئيسة قسم خدمات الزوار والمسؤولة عن برنامج العمل التطوعي في جناح السعودية: «يوفر برنامجنا لهؤلاء الطلاب فرصة لا تتكرر للعمل كسفراء لبلادنا على المسرح العالمي والقيام بأدوار تطوعية متنوعة خلال إكسبو 2020 واكتساب خبرة عملية لا تضاهى».



فرص تطوعية



بدوره قال أحمد طالب الشامسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات بالإنابة: «نحن ملتزمون في مؤسسة الإمارات بتوفير الفرص التطوعية للشباب لتمكينهم من بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم القيادية، ويأتي تعاوننا مع جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 متماشياً مع هذا الالتزام».

وأضاف: «إن حملة اختيار المتطوعين من الطلاب السعوديين في الإمارات هي البداية لتعاوننا مع جناح المملكة، حيث سنعمل بعد اختيار المتطوعين على تدريبهم وتعزيز خبراتهم التطوعية لإدارة الجناح بالشكل الأمثل فضلًا عن توفير المؤسسة لمجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية».