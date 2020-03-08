الكونجرس يشير إلى «عيوب جوهرية وخطيرة» في «ماكس 737»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبرت لجنة النقل في الكونجرس الأميركي يوم الجمعة أنّ طائرة بوينج من طراز 737 ماكس، تشوبها «عيوب جوهرية وخطيرة».

وكشف مجلس النواب هذه الخلاصات قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى على مأساة تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأثيوبية، في 10 آذار/‏‏ مارس، والتي أسفرت عن مقتل 157 شخصاً. ووقعت تلك الحادثة بعد أقل من خمسة أشهر على تحطم طائرة من ذاك الطراز في الظروف نفسها، تعود إلى شركة «ليــون اير» وأسفرت عن مقتل 189 شخصا. وجرى التشكيك في حينه بشكل أساسي بنظام تعزيز خصائص المناورة.

وقالت اللجنة الذي جرى الكشف عنــه الجمعة، إنّ وجود «عدة أخطاء على صعيد التصميم التقني أو أخطاء على صعيد الترخيص كانت إدارة الطيران الفدرالية صنّفتها مطابقة، يدلّ على الحاجة الملحة إلى إصلاحات تشريعية وتنظيمية».

وأضافت أنّ «تطوير طائرة تجارية مطابقة لأنظمة إدارة الطيران الفدرالي ولكنّها تعاني من عيوب جوهرية وخطيرة يلقي الضوء على أنّ نظام مراقبة الطيران بحاجة ماسة إلى تغييرات».

إلى ذلك، قالت «بلومبيـــرج» إن المحققـــــين الإثيوبيين خلصوا بشكل مبدئي إلى أن تحطم طائرة من طراز بوينج 737 ماكس العام الماضي نجم عن تصميم الطائرة.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مسودة تقريــر يجري تداوله بين المشاركين في التحقيق أن هذه النتائج لا تقول شيئاً يذكر أو لا شيء على الإطلاق بشأن أداء شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أو طاقم الطيران وأن هذا أثار قلقاً لدى بعض المشاركين فـي التحقيق. وقالت إن من المحتمل أن تطلب الهيئة الوطنية الأمريكية لسلامة وسائل النقل والتي تلقت نسخة من مسودة التقرير المبدئي تعديلات أو تقديم رأي مخالف.

(وكالات)