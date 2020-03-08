شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مخاوف «بريكست» ينعش أسعار عقارات بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار العقارات في بريطانيا 0.3% في فبرايرالماضي لتصل إلى مستوى قياسي عند متوسط 240.68 ألف جنيه إسترليني، بزيادة تصل 2.9% أو 8000 إسترليني على مستويات سبتمبر/‏‏أيلول الماضي، مع تراجع مخاوف «بريكست»، بحسب بيانات «هاليفاكس». وكان الطلب قد بدأ ينتعش في الأشهر الماضية مع تحسن بيانات التوظف .

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