تحليق الأسعار لا يحفز مناجم الذهب

كلارا ماركيز *

يبقى القطاع في منأى عن تعقيدات السنوات الأولى من الألفية عندما ارتفع سعر الأونصة إلى 1900 دولار صعوداً من 300 دولار، وهو ما تسبب في سباق مجنون بين المنتجين.

حلقت أسعار سبائك الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، ووصلت قريباً من 1600 دولار للأونصة. وبلغت حيازات الصناديق المدرجة في البورصة منه رقماً قياسياً هو الأعلى في تاريخها على الإطلاق، ومرد ذلك إلى القلق من الأضرار الاقتصادية المتوقعة نتيجة تفشي فيروس كورونا. وفي نفس الوقت يكثر الحديث عن قرب نضوب بعض الاحتياطيات الكامنة في مناجم العالم، وهو ما يثير الشعور بالنشوة لدى شركات التعدين، لكنه قد يكون شعوراً مخادعاً.

فقد قالت شركة «بوليوس» الروسية، أكبر منتجي الذهب في البلاد، والتي ارتفعت قيمتها السوقية إلى 17 مليار دولار في ظل تحليق الأسعار مؤخراً، إنها سوف تسدد ديونها كاملة قبل أن تشرع في الإنفاق رسمياً على الاستثمار في حقل «سوخوي لوج» الذي تقدر قيمته بنحو 2.5 مليار دولار، والذي من المقرر أن يضيف إلى إنتاجها السنوي 1.6 مليون أونصة. لكن ذلك قد يكون مجرد كلام. فالشركة واحدة من المنتجين الأقل تكلفة في العالم، وهو ما يعود عليها بالكثير من الأرباح، وتمتلك أحد أهم المكامن غير المستغلة عالمياً في وقت ترتفع فيه الأسعار. ويعد منجم سوخوي لوج مصدر إنتاج وفيراً ومهماً لشركة تخطط لرفع إنتاجها إلى 2.8 مليون أونصة هذا العام. ومع ذلك، تقاوم الرغبة في ركوب المسار السريع، حيث وضعت خطة لمرحلة انتقالية مدتها عامان على أن تبدأ العمل في المنجم عام 2023.

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مفهوم أن لدى بوليوس ظروفاً خاصة تجعل التريث ضرورياً. فالشركة تخضع لسيطرة تامة من قبل ابن سليمان كريموف، أحد رجال الأعمال القلة المدرجين في قائمة عقوبات واشنطن لعام 2018. كما فشلت عملية بيع أسهم فيها بقيمة 900 مليون دولار لشركة فوسان الصينية العام الماضي. ومشروع سوخوي لوج نفسه، ضخم جداً ويقع في عمق الأراضي الروسية، ولا يحظى بالكثير من الاهتمام في أوساط المستثمرين الأجانب.

هذا النهج المتحفظ الذي تتمسك بها بوليوس له ما يبرره في القطاع الذي أصبح أكثر حذراً حيال المشاريع الضخمة بعد تجارب فشل رافقت المشاريع الكبيرة على مدى عقد من الزمان، انطلقت خطط تطويرها على عجل وانتهت إلى الندم. فقد أطلقت شركة باسكوا لاما، إحدى شركات مجموعة «باريك جولد» العاملة في جنوب إفريقيا، مشروعاً بقيمة 1.2 مليار دولار عام 2000، ارتفعت تكاليفه إلى 8.5 مليار دولار عندما أوقف تنفيذه عام 2013. وقد تعلمت بوليوس الروسية الدرس من حسابها الشخصي في مشروع منجم ناتالكا الذي تعطل بسبب تدني الأسعار عام 2013، قبل أن تستأنف الشركة تطويره عام 2016.

ويترافق سجل سوخوي لوج، الذي درسه جيولوجيون سوفييت لأول مرة في السبعينات، مع العديد من التحديات. فحجم إنتاجه المقدر بنحو 63 مليون أونصة، أو ما يعادل ربع احتياطي روسيا من الذهب، يعني أنه أكبر مشروع على صعيد القطاع. وهذا الحجم الهائل يفتح الباب واسعاً أمام احتمالات ارتفاع تكاليف تطويره بسبب موقع المشروع، فضلاً عن أن الخدمات اللوجستية وعمليات النقل ستكون معقدة لنفس السبب.

إلا أن تعقيدات الجيولوجيا ليست جديدة على بوليوس التي تطور منجماً آخر في نفس المنطقة. وعلى العموم تعتبر تكاليف الإنتاج لديها منخفضة مقارنة مع المعايير العالمية، حيث لا يتجاوز تكلفة إنتاج الأونصة لديها 594 دولاراً مقابل 894 لدى باريك جولد، وهو ما يعني هامش ربح جيداً حتى عندما ينخفض سعر الأونصة إلى حدود 1000 دولار.

في إطار هذه المعطيات يبقى القطاع في منأى عن تعقيدات السنوات الأولى من الألفية عندما ارتفع سعر الأونصة إلى 1900 دولار صعوداً من 300 دولار، وهو ما تسبب في سباق مجنون بين المنتجين. وأسفر التسابق على الإنتاج عن خسائر مدمرة تمثلت في تراجع قيم أكبر ثماني صفقات بنسبة 80% بين عامي 2001 و2011 نتيجة الفارق بين تقديرات المنتجين وأسعار السوق، حسب دراسة أعدتها شركة ماكنزي العام الماضي. ولم يتجاوز معدل العائد على الاستثمارات على مستوى القطاع 2.6% بين عامي 2010 و2016.

ومع ارتفاع سعر الذهب بعد عامين إلى ما بين 1200 و1300 دولار، عادت الصفقات إلى القطاع وساعدت التدفقات النقدية على زيادة ميزانيات الاستكشاف. ومن الجدير بالملاحظة أن مفاوضات صفقات الاندماج والاستحواذ على مستوى القطاع نشطت في ظل أسعار أونصة أقرب إلى 1500 دولار مقارنة مع 1200 دولار في السنوات الأخيرة. لكن وفرة السيولة لم تجد طريقها إلى دعم المشاريع التوسعية الكبرى.

وتحوي مناجم شركة «بوليوس» المعقدة في سيبيريا الشرقية ما يكفي من الذهب لتعزيز قدراتها التنافسية في وجه الكبار، مثل شركة «جراسبيرج» في إندونيسيا. وفي ظل الارتفاع المستمر في الأسعار، تصبح عمليات تطوير مشاريع ضخمة مثل تلك التي تطورها شركة «نيوكريست مايننج» و«هارموني جولد» في بابو نيو غينيا، موضع أخذ ورد مجدداً. فهل تسير بوليوس على نفس النهج أم تقدم النموذج الحصيف لشركات مناجم الذهب؟

* بلومبيرج