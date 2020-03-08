الهلع كـ«قانون اقتصادي»

د. محمد الصياد *

مع السيل الهائل من الأخبار المتدفقة عبر المصادر المختلفة لنقل المعلومة، الموثوقة وغير الموثوقة، والأخرى المغرِضة، بشأن فيروس كورونا، فقد أضحت إثارة وتغذية الذعر بشأن انتشار الفيروس، بمثابة قانون اقتصادي قاتل

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راكم الاقتصاديون، بمختلف مدارسهم ومذاهبهم الفكرية الاقتصادية، خبراتهم على مر التاريخ، القديم والمعاصر، يتداولون وينقلون موروث هذه المعارف جيلاً بعد جيل. ومن نتاجات هذا النقل المعرفي، توصلهم إلى ما صار يُعرف اليوم بالأساسيات الاقتصادية (Economic fundamentals)، والتي هي في الواقع عبارة عن قوانين اقتصادية تم التوصل إليها خلال عمليات رصد ومراقبة للعلاقات الناشبة بين جملة مكونات لظاهرة اقتصادية ما في تواصلها واستدامتها. من ذلك على سبيل المثال، قانون العرض والطلب، وقانون القيمة (من حيث أن لكل سلعة قيمة استعمالية وقيمة تبادلية، وقيمتها التبادلية يحددها سعرها في السوق المبني على أساس قوى السوق Market forces، أي العرض والطلب، على ألا يتجاوز سعرها الحدود القصوى لقيمتها الحقيقية وإلا انفجرت فقاعتها كما يحصل عادة لأسعار الأسهم وأسعار العقار؛ وحتى السلع التي لا تتأثر بمرونة الطلب (elasticity of demand) عليها نسبة تغير الطلب نتيجة لنسبة ارتفاع محددة في سعر السلعة، سوف تتأثر بقدر نسبة تآكل القدرة الشرائية. وهناك قوانين أخرى أيضاً مهمة، مثل قانون فيض الإنتاج (الناتج عن عدم توازن الإنتاج مع الطلب عليه وترتيباً مع حجم الاستهلاك الكلي)؛ وقوانين أخرى فرعية مثل قانون العرض النقدي (Money supply) الذي تُحدِّد البنوك المركزية، بموجبه، حجم الكتلة النقدية المناسب طرحها في التداول، وهكذا.

في أسواق السلع المستقبلة (Future Commodity Markets)، التي يتم فيها يومياً تداول (بيع وشراء) مختلف أنواع السلع، من خلال صفقات بعقود مستقبلية أو بعقود فورية، وفي أسواق المال العالمية التي يجري فيها أيضاً تداول مختلف الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات - فإن أساس عمليات التداول، التي تتقاطع عندها المنفعة الحدية Marginal utility (درجة الإرضاء أو الإشباع التي يكتسبها المستهلك من اقتناء سلعة أو الاستفادة من خدمة، والتي تشكل هدف وغاية كل مستهلك)، يكون عادةً مرجعه الأساسيات الاقتصادية، وبهامش بسيط، ما تسمى العوامل الفنية Technical aspects، التي لها دور ثانوي في التأثير في اتجاهات الطلب وبالتالي في أسعار السلع والخدمات. وهذه تتمثل في الأحداث التي يمكن أن تؤثر في الإمدادات السلعية، مثل الحروب والاضطرابات وتقلبات الأوضاع السياسية المُنبِئة بعدم الاستقرار، والكوارث الطبيعية، وإطلاق الإشاعات التي «يعتاش» عليها عادة المضاربون المتربصون، ونحوها.

اليوم، ومع هذا السيل الهائل من الأخبار المتدفقة عبر المصادر المختلفة لنقل المعلومة، الموثوقة وغير الموثوقة، والأخرى المغرِضة، بشأن فيروس كورونا، فقد أضحت إثارة وتغذية الذعر بشأن انتشار الفيروس، بمثابة قانون اقتصادي قاتل، حتى ولو انتمى (هذا الذعر) إلى القسم الثانوي من مرجعيات قياس منسوب الطلب، أي إلى العوامل الفنية وليس إلى الأساسيات الاقتصادية؛ وذلك بعد أن صار الذعر جزءاً من عملية تسييس الموضوع بهدف تسجيل نقاط وتحقيق أهداف ومكاسب اقتصادية. ويمكن ملاحظة ذلك بسهولة من خلال متابعة ما تبثه الواجهات الإعلامية لتيار الميديا الرئيسي (خدمة بي بي سي العالمية، على سبيل المثال، التي تقوم منذ اليوم الأول لتفشي المرض بتسييس الموضوع على نحو فاقع، حتى حولت الصين إلى كورونا والعكس صحيح).

الهجمة الإعلامية الدعائية التي ترافق الإعلانات اليومية عن الإصابات الجديدة المكتشفة، فاقت كل تصورات حول حالة السعار الإعلامي التي يمكن أن ينشُب في حال نشوب حرب كبرى بين عضوين أو أكثر من أعضاء مجلس الأمن الدولي النوويين.

منظمة الصحة العالمية، التي أُنشئت في عام 1948 في إطار النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية، كإحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، هي الجهة العالمية المنوط بها مسؤولية تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية، كانت هي الأخرى جزءاً من هذا اللغط الإعلامي الواقع بين منزلتين، التهويل الفاقع، والتهويل المستتر. لذلك، نجد أن البعض ذهب لحد اتهام كبار مسؤولي المنظمة بالمساهمة عبر تصريحاتهم في تغذية حالة الهلع والذعر الذي راح ينتاب العالم كالنار في الهشيم، بهدف استدراج دعم مالي تواجه به المنظمة صعوباتها المالية؛ في حين اتهمها البعض الآخر بالتستر على حقيقة الوضع والتلكؤ في إعلان وصول مستوى انتشار المرض إلى حالة الوباء، وذلك دعماً لمستثمري البورصات العالمية. فحتى مطلع الشهر الجاري (مارس)، يستمر رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوسا، في نفي صفة الوباء عن كورونا، بقوله: «لم نشهد انتشاراً عالمياً غير مسبوق للفيروس، واستخدام كلمة 'وباء' لا يتناسب مع الواقع»، على اعتبار أن الوباء هو مرض ينتشر في عدة بلدان حول العالم في نفس الوقت. وبغض النظر عن مثل هذه الفرضيات، فإن مفعول «فيروس الذعر والهلع» بات خطره على الاقتصادات الوطنية والاقتصاد العالمي، وعلى المجتمع البشري بأسره، أكبر من مخاطر الفيروس ذاته بكثير. إنه يعني كارثة تفوق أزمة الكساد العظيم (1929-1933). إنه يعني توقف التجارة الدولية، واختفاء السلع من أرفف محال البيع. وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه لبضعة أشهر قبل التوصل إلى مصل لعلاجه، كما قال وزير الأمن الداخلي بالوكالة تشاد وولف رداً على أسئلة السناتور الجمهوري جون نيلي كينيدي يوم 25 فبراير/ شباط الماضي حول مدى استعداد وزارته للتعامل مع مخاطر فيروس كرونا - فإن أفضل خدمة يمكن أن تُسديها وسائط الميديا العالمية للاقتصاد العالمي في هذه الحالة، هو التوقف عن المشاركة في حفلة زيادة جرعة هوس الناس وهواجسهم.

* كاتب بحريني