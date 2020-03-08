شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل البيانات منح عمالقة التقنية السبق في مواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتعقب «جوجل» مواقع المستخدمين وتدفق حركة المرور العالمية على الإنترنت من خلال خدمة خرائطها. كما أن محرك بحثها يجيب يومياً عن 3.5 مليار استفسار، أكثر من نصفها متعلق بالصحة من مشتركين يطلبون استشارات طبية.

قبل شهر تعرضت شركة «أندرسون هورووتز» في وادي السيليكون لانتقادات لاذعة بعد تعليق لوحة كتب عليها: «بلا مصافحة، عند المدخل الأمامي للشركة». كانت حالات فيروس كورونا يومها لا تزال نادرة خارج الصين، وكان رد الفعل التلقائي عدم التجاوب مع الإجراءات الاحترازية؛ نظراً لما تتمتع به وادي السيليكون من شهرة. والآن بعد أن أعلنت عدة مدن أمريكية حالة الطوارئ، قد يكون من المفيد النظر في قرارات أولئك الذين يقضون أيامهم في تحليل مجموعات هائلة من بيانات المستخدم، والنظر فيما إذا كان يمكن استخدام هذه البيانات لاستخلاص أي استنتاجات حول الفيروس المعروف الآن باسم «كوفيد 19».

وكانت أمازون واحدة من أوائل الشركات التي ألغت مؤتمر «موبايل ويرلد كونجرس» الشهر الماضي في برشلونة، بسبب مخاوف من فيروس كورونا. وتشحن الشركة منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم؛ لذا فليس من المستغرب أن تكون في طليعة المتنبئين بتفشي الأمراض. ومن خلال تعقب حركة الطلب على أقنعة الوجه ومعقم اليدين، يمكن لشركة مثلها معرفة ما لا يعرفه غيرها. فوفقاً لبيانات موقع «كامل كامل» الخاص بتتبع الأسعار في أمازون، بدأت أسعار سائل تعقيم اليدين (بيويرل) والأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة، في الارتفاع نهاية يناير، ما يكشف بوضوح تأثير العرض والطلب على خوارزميات التسعير الآلية.

أما «فيسبوك» التي تتعقب اهتمامات ومواقع وعلاقات وتفضيلات أكثر من 2.4 مليار مستخدم لمنصتها، فقد منحتها شعبيتها صورة شبه كاملة حول التجمعات والحشود، وما تسفر عنه على مستوى العالم؛ لذلك ألغت مؤتمر المطورين السنوي الذي كان مقرراً في مايو/أيار.

وتتعقب «جوجل» مواقع المستخدمين وتدفق حركة المرور العالمية على الإنترنت، من خلال خدمة خرائطها. كما أن محرك بحثها يجيب يومياً عن 3.5 مليار استفسار، أكثر من نصفها متعلق بالصحة من مشتركين يطلبون استشارات طبية. وقد بلغت عمليات البحث عن الالتهابات الرئوية، على سبيل المثال، أعلى مستوى لها على الإطلاق في يناير من هذا العام. وقد يكون قرار الشركة إلغاء مؤتمر داخلي في لاس فيجاس، وتحويل مؤتمر «نيكست كلاود» إلى النمط الافتراضي، بُني على معلومات قد لا تتوفر لمركز الكشف عن الأوبئة ومقره واشنطن.

من الصعب حرمان عمالقة التقنية من الحق في تطبيق تحليل البيانات لحماية صحة الموظفين والعملاء، إذا كان هذا ما يحدث بالفعل، لكن سيكون من الأصعب منع الحكومة من المطالبة بالوصول إلى نفس المعلومات لاستخدامها في خطط الصحة العامة.

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لقد رأينا هذا يحدث بالفعل في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، عندما خول قانون «باتريوت» وكالات إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات، تنفيذ عمليات المراقبة الجماعية. وهذا يعني أن انتشار الهلع، سواء كان بسبب الإرهاب أو الوباء، يوفر ذريعة جاهزة للقضاء على الحريات المدنية.

وماذا يحدث لو طلبت الحكومة من شركات خدمات الهاتف المحمول مشاركة بيانات الموقع، بعد أن تم تغريم شركتي «فيرزون» و«إيه تي أند تي» لفشلهما في حماية المعلومات المتعلقة بمواقع العملاء في الوقت الفعلي. وتم الكشف عن مخالفات كل منهما في السابق بمساعدة وكالة الأمن القومي من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية.

وهذا سيناريو لما قد يحدث في ظل انتشار الفيروس. قدمت وزارة الصحة في سنغافورة معلومات كافية للمواطنين المحليين لإنشاء موقع على شبكة الإنترنت، لتتبع حركة حالات العدوى الفردية وتطورها. قد تكون هذه الشفافية مطمئنة للجمهور، ولكنها أيضاً انتهاك محتمل لخصوصية المريض.

في الصين، يتم استخدام تطبيقات الهاتف المحمول مثل «علي باي» و«وي تشات» من قبل الحكومة لتتبع تفاعلات الأشخاص وإجراء البحث عن جهات الاتصال.

لقد أنجزت الصين إجراءات احتواء مثيرة للإعجاب، لكن القليل من الأمريكيين يتطلعون إلى تحويل بلادهم إلى نموذج صيني. وليست المراقبة الجماعية هي الحل الوحيد. فعلم الأوبئة الوراثية الذي يبحث في كيفية تحور الفيروسات وتراكم التغييرات أثناء انتقالها، قد يكون مؤشراً مفيداً لانتشار المرض. ولا شك في أن التوزيع الأفضل لفرق التشخيص والاختبار سيسد فجوات المعلومات ويساعد الجمهور على إدارة مخاطر الأمراض.

وحتى هذه اللحظة لم يثبت مركز الكشف عن الأوبئة الأمريكي كفاءته في تعقب «كوفيد 19»، ما يضع أرباب العمل في حالة ارتباك، خاصة أن أياً منهم لا يرغب في أن يستفتح نذر الشؤم في عالم الشركات، لكنهم جميعاً يواجهون حالة «الظرف القاهر» التي دفعت عدداً من البنوك الأمريكية إلى تقليص برامج سفر موظفيها، ودفعت عدة شركات في سان فرانسيسكو للطلب من موظفيها العمل من البيت، وربما يكون الوقت قد حان كي يتخذ كل منا مبادرته الشخصية.

* بلومبيرج