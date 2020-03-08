بحث التعاون التجاري والاستثماري بين غرفة أبوظبي وأذربيجــان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن حجم الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها إمارة أبوظبي، ومنظومة التشريعات الاقتصادية والمزايا النسبية التي تمتلكها دولة الإمارات بشكل عام، جعلها أهم وأفضل وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي على مستوى العالم. وذلك خلال استقباله، مؤخراً، ماهر محمد علييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة. وشدد المهيري على أن غرفة أبوظبي لن تدّخر جهداً لدعم العلاقات مع أذربيجان إلى آفاق عالية، والمساعدة في التعرف إلى الفرص المتاحة للاستثمار، داعياً الشركات والمستثمرين الأذربيجانيين للحضور والمشاركة في معرض سيال الذي يقام سنوياً في أبوظبي.
تعزيز التعاون
أعرب المهيري عن أمله في أن تثمر الزيارة عن تعزيز علاقات
التعاون بين البلدين الصديقين. مثمناً العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين الإمارات وأذربيجان، ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين، والتعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات.
متانة العلاقات
من جهته، عبر ماهر علييف عن سعادته بالحفاوة والترحيب البالغين من قبل القائمين على غرفة أبوظبي، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، ودعا الشركات والمؤسسات الإماراتية ورجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستثمار في أذربيجان حيث تتوفر بها العديد من المجالات الاستثمارية وخاصة في مجال الزراعة والمواد الغذائية، موضحاً أن هذه الشركات يمكنها الاستفادة من التسهيلات التي توفرها أذربيجان لهم في إطلاق أعمالهم والاستثمار بها.
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