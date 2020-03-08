«حرة مطار الشارقة» تستقطب «شوكو» المتخصصة بالتشييد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، عن انضمام شركة «شوكو» الشرق الأوسط العالمية الألمانية المتخصصة بقطاع التشييد والبناء وأنظمة النوافذ والواجهات، إلى قائمة الشركات التي تتخذ من المنطقة منطلقاً لأعمالها، وذلك تكريساً لمكانة إمارة الشارقة الاقتصادية وجاذبيتها المتنامية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كشفت الهيئة أن «شوكو» استأجرت 14 مستودعاً في المنطقة بمساحة تصل إلى 8,400 متر، مؤكدة أن هذا يعد أكبر عدد من المستودعات التي تؤجر لشركة واحدة، وذلك تلبية للطلب المتزايد على خدماتها في الأسواق الإقليمية.

جاء ذلك خلال حفل توقيع العقد بين هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي و«شوكو» الذي تم مؤخراً في مقر الهيئة، من قبل سعود سالم المزروعي مدير الهيئة، والدكتور جورج ويستفال نائب الرئيس التنفيذي الأول لشركة «شوكو»، بحضور عمار عالول العضو المنتدب للشركة، وستيفان فايس مدير العمليات في الشركة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمديرين من الجهتين.

وجهة مثالية

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وأشار سعود سالم المزروعي، إلى أن قرار انضمام شركة «شوكو» وافتتاح فرع لها في إمارة الشارقة، يمثل اعترافاً عالمياً إضافياً بالمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة على وجه العموم والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي على وجه الخصوص، للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الفرص المتنامية في قطاع العقارات في المنطقة، لافتاً إلى أن إمارة الشارقة في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، غدت وجهة مثالية ومفضلة لتأسيس الأعمال، نتيجة لتوفر البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية العالمية والمحفزة لنمو الأعمال، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي، ووجود الفرص الاستثمارية المتنوعة.

وأضاف المزروعي: «إننا سعداء بانضمام شركة عالمية مرموقة مثل «شوكو» والتي تعتبر من الشركات الرائدة في مجالها واختصاصها، حيث إن قطاع التشييد والبناء يعد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الشارقة والمنطقة، وهو إحدى ركائز استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة للاستعداد للمستقبل، وبالتأكيد فإن قدرتنا على استقطاب هذه الشركات العالمية إلى إمارة الشارقة يعكس تنافسية خدماتنا النوعية وشموليتها وتلبيتها لكافة المتطلبات الاستثمارية للنمو، ونحن ملتزمون دوماً الاستثمار أكثر في خدماتنا لتعزيز مكانة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي كبيئة عالمية محفزة للأعمال».

تسهيلات استثمارية

وأشاد الدكتور جورج ويستفال، بالتسهيلات الاستثمارية المتوفرة في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، والتي ستتيح للشركة القيام بنشاطاتها بكفاءة وفعالية عاليتين، معتبراً أن الخدمات المتنوعة التي تقدمها المنطقة ستعزز من تنافسية الشركة ووصولها إلى شريحة أوسع من المتعاملين في أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن شركة «شوكو» تستعد من خلال موقعها الجديد لخدمة أسواق المنطقة وتلبية احتياجاتها من منتجاتها عالية الجودة.