الاستثمـار الأجنبـي يعـزز ملكيتـه فـي البنـوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

على الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة فيروس «كورونا» على الأسهم المحلية، وتوجه المستثمرون بشكل عام نحو التسييل لاسيما في الأسبوعين الأخيرين، إلا أن المستثمرين الأجانب( غير العرب)، ارتفعت ملكياتهم منذ بداية العام ببعض الأسهم في قطاعات مختلفة وفي مقدمتها البنوك، والنقل، والعقار، والاستثمار.

ومن شأن تأكيدات، وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، بأن تعليمات المصرف المركزي الإماراتي، مؤخراً للبنوك وشركات التمويل، ستخفف من الآثار الاقتصادية السلبية لانتشار «كورونا» بالإمارات، أن تخلق ثقة أكبر بالأسهم المحلية، وخاصة في القطاع المصرفي، الذي يعد «بيضة القبان»، وصمام أمان في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، لما يتمتع به من ملاءة مالية عالية وأساسيات قوية.

وأظهر تحليل ل ”الخليج 365”، استمرار تركيز الأجانب (غير العرب)، على «الإمارات دبي الوطني» بشكل رئيسي، لترتفع ملكياتهم بالسهم منذ بداية 2020 بنسبة 0.77% إلى 48.6 مليون سهم، تلاه في المركز الثاني، جذباً للأجانب «أبوظبي الإسلامي»، بنسبة ارتفاع 0.63% إلى 23 مليون سهم، ثم «أرامكس» بارتفاع 1% إلى 14.6 مليون سهم، وتبعه «منازل العقارية» بزيادة 0.49% بمقدار 12.7 مليون سهم.

وظل التركيز في الشراء بشكل رئيسي على أسهم «الإمارات دبي الوطني»، وذلك بالتزامن مع مناقشة زيادة تملك الأجانب لأسهمه من 20% إلى 40%، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد، يوم 10 مارس/ آذار الجاري، حيث تناقش «العمومية» أيضاً، توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من رأس المال عن عام 2019.

وما يجعل عيون الأجانب تتجه في الشراء إلى أسهم البنك أيضاً في ظل تحقيقه قفزة في الأرباح بنمو نسبته 44% إلى 14.5 مليار درهم خلال عام 2019، مقارنة مع أرباح عام 2018.

وجاء التركيز في المرتبة الثانية على «أبوظبي الإسلامي»، مع رفع نسبة ملكية الأجانب في المصرف إلى 40%، إضافة إلى تحقيقه أرباحاً جيدة خلال عام 2019 بنسبة ارتفاع 4% إلى 2.6 مليار درهم.

ومن اللافت أيضاً، أن الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من عمليات التسييل النفسية، على عدد كبير من الأسهم، بفعل ضغوط «كورونا»، إلا أن سهم «أبوظبي الإسلامي» كان من أكثر الأسهم شراء بالنسبة للأجانب (غير العرب)، حيث ارتفعت ملكياتهم فيه خلال أسبوع، بنسبة 0.24% إلى 8.5 مليون سهم.