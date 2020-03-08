شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات أرباح 3 شركات نفط وغاز بنمو 64.2% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

ارتفعت أرباح 3 شركات تعمل في قطاع النفط والغاز خلال عام 2019 بنسبة 64.21% إلى 3.027 مليار درهم مقارنة مع 1.844 مليار درهم في عام 2018. وأظهرت شركة «أدنوك للتوزيع» نمواً في أرباحها بنسبة 4.2%، فيما صعدت أرباح «دانة غاز» بنسبة 184.3%، وتراجعت أرباح طاقة بنسبة 41.21%.

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