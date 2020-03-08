الاقتصاد

صابون دبي هدايا مفضلة لدى البرازيليين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر موقع وكالة الأنباء العربية البرازيلية تقريراً حول صناعة الصابون في دبي باستخدام حليب النوق معتبراً الصابون أفضل هدية تذكارية يمكن لزوار دبي من البرازيليين حملها إلى بلدهم.
واستعرض التقرير مراحل صناعة الصابون التي تتم في واحة السيليكون في دبي، في شركة أسسها وافد من جنوب إفريقيا عام 2013، وحققت نمواً بمعدل 90% على أساس سنوي، حيث تنتج حاليا 100 ألف قطعة من الصابون شهرياً.
ويتوفر الصابون التقليدي حاليا ضمن أربع فئات بنكهات عطرية مختلفة ومضافات لوقاية البشرة. ويبلغ وزن القطعة ما بين 95 و140 جراماً وسعرها 32 إلى 45 درهماً.
وقال مدير المبيعات في الشركة ديف واتين نحن ننتج 4 أطنان من الصابون سنوياً بناء على طلب العملاء. وتبلغ طاقة إنتاج المصنع 6800 قطعة يومياً.

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