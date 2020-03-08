«دو» توفر مزايا «أمازون برايم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عرضاً جديداً لعملائها من المشتركين في باقات الهاتف المتحرك والباقات المنزلية في دولة الإمارات، والذي يتيح للعملاء الاستمتاع بمجموعة من الامتيازات الشرائية والترفيهية التي يقدمها برنامج عضوية «أمازون برايم» لمدة عام كامل، لتصبح «دو» بذلك أول مزود لخدمات الاتصال في دولة الإمارات يوفر هذه المزايا لعملائه.

Advertisements

وسيحصل عملاء الباقات المنزلية الجدد الذين يشتركون في باقات «du Home Advanced» و«du Home Ultimate» و«du Home Basic Light»

إضافة إلى الباقات الأخرى الأعلى، على عضوية «أمازون برايم» كجزء من اشتراكهم.

وتشمل الامتيازات الجديدة التي سيحصل عليها عملاء«دو» من محبي التسوق من خلال خدمة «أمازون برايم»؛ وميزة التوصيل المجاني في اليوم التالي للمنتجات المتوفرة محلياً بدون حد أدنى للمشتريات وخصومات مميزة تصل إلى 50% على خدمات توصيل المنتجات المشمولة في العرض في اليوم نفسه في دبي وأبوظبي والشارقة والعين وعجمان.