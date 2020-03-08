«الاتحاد» تتيح تغيير حجوزات المسافرين لمرة واحدة مجاناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قال متحدث رسمي باسم الاتحاد للطيران: إن خطط سفر العديد من المسافرين تأثرت نتيجة إلغاء الرحلات، أو بسبب قيود السفر التي تم فرضها للمساعدة في احتواء انتشار «كورونا».

وأضاف المتحدث: «إن الضيوف الذين يحملون تذاكر سفر صادرة في الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 5 مارس 2020 أو قبل هذا التاريخ، والذين تلقوا توجيهات أو نصائح من الهيئات المحلية بعدم السفر من الإمارات العربية المتحدة حتى إشعار آخر، يمكنهم إعادة حجز تذاكرهم للسفر على متن الرحلات المغادرة حتى 15 إبريل 2020، من دون دفع رسوم تغيير الحجز المعتادة».

وذكر المتحدث أنه سيسمح ‫بالتغيير لمرة واحدة فقط، وستطبق الرسوم المعتادة في حال رغبة المسافر في إجراء أي تعديل آخر.‬ كما تتوفر إمكانية تغيير مسار الرحلات أو إعادة الحجز على الوجهات التي لا تنطبق عليها قيود السفر.

وأوضح أنه يحق للمدرسين العاملين في الإمارات العربية المتحدة الراغبين في إلغاء رحلاتهم استرداد المبلغ المدفوع من دون دفع رسوم التغيير المعتادة، عند تقديم رسالة توظيف من مؤسستهم التعليمية، كما يمكن للمسافرين طلب الإلغاء، وفي هذه الحالة، لن يتم تطبيق عقوبة الإلغاء على الجزء غير المستخدم من التذكرة.

وذكرت الشركة أنه تم تجهيز أسطول طائرات الاتحاد بكامله بأنظمة لتنقية هواء المقصورة تتميز بجودة مماثلة لتلك الأنظمة المستخدمة في غرف العمليات في المستشفيات.

وقالت: «ومع ذلك، يُعتبر الخطر أقل على متن الطائرات بسبب استخدام فلاتر الهواء الجسيمائي عالية الكفاءة (HEPA)، والتي تعتبر فعالة في التقاط أكثر من 99% من الميكروبات المنقولة جواً في الهواء المفلتر، كما أن الهواء يتدفق في المقصورة بشكل مستمر ويتم استلامه بمعدل يكافئ 30 تغييراً في الساعة».

وأوضحت الشركة أن جميع طائرات الاتحاد للطيران تخضع لعمليات تنظيف دقيقة للغاية عملاً بسياسة كانت متبعة قبل انتشار فيروس «كورونا».‬