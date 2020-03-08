شكرا لقرائتكم خبر عن "الموناليزا" ترتدى الكمامة خوفا من كورونا.. شاهد التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الموناليزا ترتدى الكمامة صورة لفتت إنتباه الكثيرين مرسومة على أحد جدران مبانى الـ"رامبلا" أشهر شوارع مدينة برشلونة الأسبانية وتمسك بهاتف محمول مدون عليه لوجو واسم المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة mwc الذى تم الغائه خشية من تفشي فيروس كورونا الجديد و الذى اودى بحياة أكثر من 3 الاف شخص حول العالم.

و تأتى الصورة كرسم تعبيرى لما يعانيه العالم من انتشار هذا الفيروس و الإجراءات الوقائية التى يجب ان تتبع فى هذا الشأن بالإضافة الى الغاء اكبر معرض للهواتف فى العالم و الذى يعقد سنويا بمدينة برشلونة، عقب انسحاب العديد من عمالقة التكنولوجية خشية على موظفيهم.

و الموناليزا هي لوحة فنية نصفية تعود للقرن السادس عشر للنحات الإيطالي ليوناردو دا فينشي، حيث رسمها خلال عصر النهضة الإيطالية، و استخدم في إنهائها طلاء زيتيا ولوحا خشبيا مِنَ الحور الأسود.

تعد هذه اللوحة ملكاً للحكومة الفرنسية حيث تعلق على جدار متحف اللوفر خلف لوح زجاجي مقاوم للرصاص وفي بيئة يتم التحكم بمناخها.

رسم للموناليزا على أحد جدران شوارع اسبانيا ترتدى الكمامة

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رسم للموناليزا ترتدى الكمامة رسم للموناليزا ترتدى الكمامة

وكانت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA المنظمة للمعرض العالمى للهواتف المحمولة Mobile World Congress قد الغت دورة المعرض هذا العام و التي كان مقررا لها من 24 إلي 27 فبراير الماضى بسبب مخاوف من فيروس كورونا الجديد.

و قال جون هوفمان، الرئيس التنفيذي لمنظمة gsma :"مع الأخذ في الاعتبار احتياطات البيئة الآمنة والصحية في برشلونة البلد المضيف اليوم، ألغى حدث MWC بسبب القلق العالمي بشأن تفشي فيروس كورونا، وقلق السفر وغيرها الظروف، تجعل من المستحيل على GSMA عقد الحدث.

وأضاف هوفمان، "ستواصل GSMA و المدينة المضيفة العمل في انسجام ودعم بعضهما البعض لـ MWC Barcelona 2021 والإصدارات المستقبلية."