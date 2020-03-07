شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير البترول يبحث مع 3 شركات عالمية فرص زيادة استثماراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 3 -7 -2020 عددا من الأحداث الاقتصادية المحلية منها استمرار تحديث المنظومة الجمركية، ووزير البترول يلتقى عدد من المسؤولين الأمريكين لبحث التعاون، أضافة إلى نشر أسعار العملات والدولار، وأسعار الذهب.

وزير المالية: استمرار تحديث المنظومة الجمركية وتبسيط الإجراءاتالدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تحديث المنظومة الجمركية، وتبسيط الإجراءات وفقًا لأحدث المعايير الدولية؛ بما يسهم فى التيسير على المتعاملين مع الجمارك، وتقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركى، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى "تسهيل التجارة عبر الحدود"، موضحًا أن برنامج "الفاعل الاقتصادى المعتمد" يخضع للتطوير المستمر، لزيادة عدد الشركات فى "القائمة البيضاء"، ومساندة المشرعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجرى حاليًا إعادة النظر فى معايير الانضمام لهذا البرنامج المحفز للاستثمار، على ضوء أحدث المعايير الدولية.

وزير البترول يشارك بالمائدة المستديرة لقادة الأعمال حول منتدى غاز شرق المتوسط

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات المائدة المستديرة لقادة الاعمال بشأن منتدي غاز شرق المتوسط والتي نظمتها الغرفة الامريكية للتجارة بمشاركة رفيعة المستوى، ضمت دان برويليت وزير الطاقة الأمريكى وفرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الامريكي لموارد الطاقة ويوفال شتاينتس وزير الطاقة الاسرائيلي وستليوس هيموناس السكرتير الدائم لوزارة الطاقة القبرصية وارماندو فاريتشيو السفير الايطالي بالولايات المتحدة وأسامة مبارز رئيس اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بالمنتدي وكوش تشوكسي نائب رئيس الغرفة الامريكية للتجارة لشئون الشرق الأوسط، وبحضور مسئولي وقيادات الغرفة الامريكية للتجارة بواشنطن.

وزير البترول يلتقى مسئولى 3 شركات عالمية للتوسع فى تنفيذ مشروعات بمصر

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع النائب الأول لرئيس شركة نوبل إنرجى الأمريكية، حيث تم خلال اللقاء استعراض خطط الشركة لزيادة استثماراتها فى مصر والعمل بمناطق جديدة للبحث والاستكشاف.

كما التقى المهندس طارق الملا، بالرئيس الإقليمى لشركة بكتل الأمريكية، لبحث نشاط الشركة فى مصر وخططها المستقبلية للتوسع فى تنفيذ عدد من المشروعات، وكذلك رغبة الشركة فى الانضمام إلى اللجنة الاستشارية للغاز، التابعة لمنتدى غاز شرق المتوسط.

وزير الطاقة الأمريكى يشيد بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر

أكد وزير الطاقة الأمريكى دان برويليت أن الولايات المتحدة تدعم منتدى غاز شرق المتوسط وأنها تفخر بكونها مرشحة للانضمام اليه بصفة مراقب، مؤكدا أن المنتدى يحقق امن الطاقة وتوفير الغاز الطبيعى بتكلفة مناسبة فضلا عن دفع مسارات السلام والازدهار والتنمية بالمنطقة لافتا إلى أهمية تطور تكنولوجيا صناعة البترول والغاز في العالم والتي استفادت منها الولايات المتحدة وكذلك دول المنتدى في الوصول لاكتشافات الغاز الحالية واطلاق العنان لمصادرها الوفيرة من الطاقة.

وأشاد الوزير الأمريكى بما شهده قطاع الطاقة في مصر من ازدهار خلال سنوات قليلة بالتزامن مع مايشهده الاقتصاد المصرى ككل من تقدم ملموس بفضل الإصلاحات التنظيمية الناجحة والسياسات السليمة التي اتبعتها إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

القطاعات الصناعية تتقدم بطلبات للحكومة لخفض أسعار الغاز

صورة أرشيفية

يسعى مركز تحديث الصناعة للانتهاء من الدراسات القطاعية، بشأن تأثير أسعار الغاز على الصناعات المختلفة، على أن يتم تقديمها للدكتورة نيفين جامع قبل المراجعة الدورية لأسعار الغاز، والتي تتم كل 6 أشهر.

ويجرى إعداد هذه الدراسات بالتنسيق مع الغرف الصناعية المختلفة، منها غرفة مواد البناء والكيماويات وكافة الغرف الصناعية، التي لها علاقة وتعامل مباشر مع ملف أسعار الغاز.

وكانت شعبة السيراميك، أعلنت الأسبوع الماضى، انتهاء مركز تحديث الصناعة من دراسة قطاعية حول التحديات التى تواجه صناعة السيراميك المصرية، وأثرها على الصادرات المصرية، أوصت بسرعة إعادة دراسة أسعار الغاز للمصانع.

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تفاصيل توقيع عقد تطوير فندق شبرد التاريخى بتكلفة 1.4 مليار جنيه غدا

يشهد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، توقيع عقد تطوير فندق شبرد، بين الشركة العامة للسياحة "إيجوث" وبين مجموعة الشريف القابضة السعودية، غدا بأحد الفنادق.

كانت مناقصة تطوير الفندق تقدمت لها 4 شركات عربية من السعودية والكويت والعراق .

وذكرت رئيس القابضة للسياحة والفنادق ميرفت حجطبة في تصريحات صحفية لها أن التكلفة الاستثمارية لتطوير الفندق في الاتفاق مع الجانب السعودى بلغت حوالى 1.4 مليار جنيه،لافتة أن مدة التطوير يتراوح بين 3 إلى 4 سنوات

استقرار سعر الدولار اليوم السبت 7-3-2020 أمام الجنيه المصرى

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت 7-3-2020، مقارنة بتعاملات الخميس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم.

أسعار الذهب اليوم السبت 7-3-2020 فى مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، استقرارا ملحوظا بعد صعودها لمستويات تاريخية على مدار الثلاثة أيام الماضية، بفعل زيادة الأسعار عالميا إلى 1674 دولارا للأوقية بأعلى مستوياتها منذ الربع الأول من 2013.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 621 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 725 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 828 جنيها للجرام

الجنيه الذهب سجل 5800 جنيه

أوقية الذهب 1474 دولارا.