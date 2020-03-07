شكرا لقرائتكم خبر عن "البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وبلغ 16 مليون ورقة بقيمة 849.7 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 306.2 مليون ورقة، بقيمة 754.1 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 384.2 مليون ورقة بقيمة 513.6 مليون جنيه، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 32.7 مليون ورقة بقيمة 229.2 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 51.1 مليون ورقة بقيمة 228.5 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 38.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 174.6 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 31 مليون ورقة منفذة بقيمة 155.8 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 15.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 138.7 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات التعليمية بحجم تداول 9.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 121.2 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 56.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 71.1 مليون جنيه.

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وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 976.8 ألف ورقة منفذة بقيمة 2.6 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 22.1 ألف ورقة بقيمة 1.2 مليون جنيه.

خالف مؤشر بورصة النيل تراجع مؤشرات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بسبب هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وصعد بنسبة نمو 7.44% ليغلق عند مستوى 638.37 نقطة، فيما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 12347.65 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.01% عند مستوى 1172.87 نقطة.