شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار "مها ناجي" ضمن قائمة فوربس لأفضل 50 شخصية بمجال التسويق والدعاية والاعلان في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجلة فوربس عن اختيار الاستاذة مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والدعاية والاعلان بشركة اورنچ مصر ضمن قائمة أفضل 50 شخصية متخصصة في مجال التسويق بمنطقة الشرق الأوسط، وجاء هذا الاختيار وفقاً لعدة معايير احترافية، أبرزها قدرة الشركة في تعريف الجمهور بطبيعة المنتجات ودعم عمليات البيع، بجانب النجاح في توصيل الرسالة التسويقية بشكل مبسط وواضح ومباشر.

وأوضحت مجلة فوربس، ان اختيار مها ناجي جاء بعد النجاح الكبير الذي حققته الحملات التسويقية لشركة اورنچ مصر خلال الفترة الماضية، خاصة حملة شهر رمضان لعام 2018 تحت شعار "جاري يا جاري" التي ركزت على تعزيز مفهوم التواصل بين الجيران والأقارب والأصدقاء، كذلك حملة كأس العالم عام 2018 التي ألهبت حماس مشجعي منتخب مصر لكرة القدم ومساندتهم لفريقهم القومي، وكان لتلك الحملات نتائج ايجابية على اجمالي اداء الشركة بالإضافة الى تعزيز و تثقيل مكانتها ماليا .

وانضمت مها ناجي لشركة اورنچ مصر عام 2017، لتواصل نجاحاتها بمجال التسويق التي بدأتها قبل أكثر من 20 عاما، اكتسبت خلالها خبرات طويلة تؤهلها للتواجد ضمن قائمة فوربس لأفضل 50 شخصية بمجال التسويق في الشرق الأوسط لعام 2020.

الجدير بالذكر أن اختيارات فوربس راعت بشكل ملحوظ تنوع الأساليب المستخدمة في الحملات التسويقية، مثل الاعتماد على التسويق الإلكتروني والتليفزيون والمواقع الإلكترونية والأوت دوور، وهو ما نجحت فيه شركة اورنچ بشكل منقطع النظير.