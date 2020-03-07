شكرا لقرائتكم خبر عن المحاريث والهندسة تنقل أحدث تكنولوجيا عالمية في صناعة المواسير لمصر..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، أن شركة المحاريث والهندسة بدأت في التعافى بشكل كبير، ولا سيما بعد حصولها على العديد من التعاقدات من الشركات الحكومية في مجال مياه الشرب والصرف الصحى، علاوة على نقلها أحدث تكنولوجيا في صناعة مواسير المياه من شركات عالمية لمصر الفترة الحالية.

أضاف وليد الرشيد لـ"الخليج 365" أن الشركة التي يرتكز نشاطها على المجال التجارى حاليا، حصلت على عقد من شركة المياه بالإسكندرية، وهو عقد توريد مواسير بمواصفات معينة بقيمة 60 مليون جنيه.

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وأوضح الرشيد أن الشركة حصلت على عقد آخر من شركة مياه القاهرة بقيمة 15 مليونا، ونظرا لالتزام الشركة في التوريد وفق المواصفات القياسية زاد العقد الى 80 مليون جنيه ، لافتا الى تعاقد الشركة على توريد مواسير لشركات عالمية في مصر بما يعزز من مكانتها السوقية .

واستطرد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، ان القابضة تساعد شركة المحاريث والهندسة من خلال تمويلها براس مال عامل لممارسة نشاطها والتخلص تمام من الخسائر والاعباء التي تحيط بالشركة خلال السنوات الماضية

جدير بالذكر أن شركة المحاريث والهندسة تأسست فى سبتمبر 1929م وكانت أول شركة أدخلت الجرار الزراعي الميكانيكي الى مصر،ولذلك أخذت اسمها (الشركة المساهمة للمحاريث والهندسة) ويتراس مجلس ادارتها حاليا المهندس محمد حنين رضوان .