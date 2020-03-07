شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يلتقى مسئولى 3 شركات عالمية للتوسع فى تنفيذ مشروعات بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع النائب الأول لرئيس شركة نوبل إنرجى الأمريكية، حيث تم خلال اللقاء استعراض خطط الشركة لزيادة استثماراتها فى مصر والعمل بمناطق جديدة للبحث والاستكشاف.

كما التقى المهندس طارق الملا، بالرئيس الإقليمى لشركة بكتل الأمريكية، لبحث نشاط الشركة فى مصر وخططها المستقبلية للتوسع فى تنفيذ عدد من المشروعات، وكذلك رغبة الشركة فى الانضمام إلى اللجنة الاستشارية للغاز، التابعة لمنتدى غاز شرق المتوسط.

والتقى الوزير مع نائب رئيس شركة هنى ويل وتم بحث رغبة الشركة فى توسيع أنشطتها فى مصر والمساهمة فى تنمية الكوادر البشرية من خلال برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة فى إطار مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول.

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وشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في فعاليات المائدة المستديرة لقادة الاعمال بشأن منتدي غاز شرق المتوسط والتي نظمتها الغرفة الامريكية للتجارة بمشاركة رفيعة المستوى، ضمت دان برويليت وزير الطاقة الأمريكى وفرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الامريكي لموارد الطاقة ويوفال شتاينتس وزير الطاقة الاسرائيلي وستليوس هيموناس السكرتير الدائم لوزارة الطاقة القبرصية وارماندو فاريتشيو السفير الايطالي بالولايات المتحدة وأسامة مبارز رئيس اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بالمنتدي وكوش تشوكسي نائب رئيس الغرفة الامريكية للتجارة لشئون الشرق الأوسط، وبحضور مسئولي وقيادات الغرفة الامريكية للتجارة بواشنطن.

واستعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال جلسة العمل الأولي بالمائدة المستديرة التطورات الاخيرة للتعاون الاقليمي في مجال الغاز الطبيعي وإسهام منتدي غاز شرق المتوسط الذي تم تأسيسه كمنظمة دولية مقرها القاهرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والروابط التجارية في مجال الغاز الطبيعي بين دول المنطقة واستغلال الثروات الطبيعية ومواد الغاز لصالح شعوب المنطقة.



خلال الاجتماع مع مسئولي شركة بكتل