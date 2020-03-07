شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز برج العرب الجديد يغلق ويسترد 164 محلاً مخالفاً بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إنه تم شن عدة حملات لضبط المخالفات بالمدينة، حيث أسفرت تلك الحملات عن تنفيذ 17 قرار غلق وتشميع لعدد 92 محلاً تجارياً مخالفاً بـ19 قطعة أرض بمنطقة الورش الشرقية بالمدينة، وكذا سحب واسترداد 72 محلاً تجارياً بقطعة أرض تجارية بمساحة 10 آلاف م2.

وأضاف المهندس عصام بدوى أن المخالفات تمثلت فى تغيير النشاط بقطع الأراضى بنشاط الورش إلى محال تجارية، وكذا العمل بدون تراخيص بالمحال التجارية بقطع الأرض التجارية، مشيراً إلى أن الحملات جاءت بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وفى سياق متصل أشار رئيس الجهاز إلى قيام جهاز المدينة بمواجهة حالات التعدى على شبكة المياه بالمدينة ووصلات المياه الخلسة، مؤكداً أن الجهاز لن يتهاون فى إزالة كافة التعديات على شبكة المياه، حيث تم تشكيل لجنة من المختصين بالجهاز للمرور على جميع الأحياء والمناطق الصناعية بالمدينة وتم رصد وصلات المياه غير القانونية وبلغ عدد الحالات التي تم رصدها حتى تاريخه (70) حالة، وتم التنسيق مع شرطة التعمير لإزالة هذه الوصلات واتخاذ كل الإجراءات لاستيداء حقوق الهيئة بهذا الخصوص.

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وأشار المهندس عصام بدوى إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنع المخالفات بالمدن الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع مخالفات تغيير الأنشطة واسترداد الحقوق المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

‫وكان قد تم اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي لمدينة برج العرب الجديدة، لتصبح مجتمعاً عمرانياً متكاملاً ولتلبية احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية، وجارٍ تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمداخل الرئيسية والبنية التحتية( مياه– صرف – كهرباء ) للمدينة بقيمة نحو 1.5 مليار جنيه، وذلك في إطار الاهتمام بالبنية الأساسية الجاذبة للاستثمار بالمدن الجديدة.‬

‫وأضاف المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أن المدينة شهدت طفرة فى قطاع المرافق والطرق الداخلية ومنظومة فصل الصرف الصحى عن الصرف الصناعى، موضحاً أنه تم خلال 2019 الانتهاء من تنفيذ الطرق الداخلية والرئيسية للمجاورة الثانية، وجزء من المجاورة الأولي بالحي الخامس بالمدينة، وكذا الانتهاء من تنفيذ الطرق الداخلية للمجاورات (1 – 2 – 3) بالحي السابع، والطرق الداخلية لعدد (134عمارة) بالحي الثامن، والطرق الرئيسية بالحي السكني الثامن، وطريق المرور بقيمة 100 مليون جنيه، وجارٍ التجهيز لطرح أعمال تنسيق الموقع والزراعة والتجميل لعمارات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.‬