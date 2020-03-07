شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور للجملة.. انخفاض ثمن البطاطس والطماطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 7 -3 2020، انخفاضا في بعض الأصناف مع استقرار باقى الأصناف حسب الأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، حيث أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار لجميع الأصناف تشهد استقرار فى السوق وذلك فى ظل زيادة الإنتاج المحلى من بعض السلع والأصناف.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم انخفضت لتتراوح بين 2-4 جنيهات بدلا من 4.5 جنيه، بينما سجلت أسعار البطاطس تتراوح 2-2.5 جنيه بدلا من 2.8 جنيه، واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7 -11 جنيها، وسعر كيلو البصل 3 - 6 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5 جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5 جنيهات، سعر الكوسة 5-7 جنيهات، والخيار ما بين 4–5 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، و البسلة 8-10 جنيهات.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيه، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيهات فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

جدير بالذكر، أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف

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