شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة سبيد ميديكال أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 13.5 مليون ورقة بقيمة قدرها 35.2 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وأضاف تقرير البورصة، أن شركة مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 3.7 مليون ورقة، بقيمة قدرها 621.1 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، بحجم تداول بلغ 315.8 ألف ورقة، وبقيمة 406.3 ألف جنيه.

وجاءت شركتا إنترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، البدر للبلاستيك، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 1217 ورقة بقيمة 4028 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 2085 ورقة بقيمة 1282 جنيه للثانية.

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خالف مؤشر بورصة النيل تراجع مؤشرات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بسبب هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وصعد بنسبة نمو 7.44% ليغلق عند مستوى 638.37 نقطة، فيما تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 12347.65 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 3.01% عند مستوى 1172.87 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 3.38% مغلقًا عند مستوى 1266.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 4.22% مغلقًا عند مستوى 14134.66 نقطة.

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 22.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 644.5 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.4% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 366.2 مليار جنيه إلى 349.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 4.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 200.6 مليار جنيه إلى 196.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.1%.