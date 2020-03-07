الاقتصاد

فيسبوك تعلن إغلاق مكاتبها بلندن بسبب كورونا

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قالت شركة فيسبوك امس الجمعة إنها ستغلق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى يوم الاثنين بعد أن تم تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا.

وأضافت الشركة في بيان "زار موظف مقره في مكتبنا بسنغافورة وتم تشخيص إصابته بكوفيد-19 مكاتبنا بلندن من 24 إلى 26 فبراير 2020.

"ومن ثم سنغلق مكاتبنا في لندن حتى يوم الاثنين لإجراء عملية تطهير كاملة وسيعمل الموظفون من منازلهم حتى ذلك الوقت".

ونصحت فيسبوك أيضا موظفيها الذين مقرهم في المنطقة المنكوبة بمكتبها بسنغافورة العمل من منازلهم حتى 13 مارس آذار. وقالت إنها أغلقت على الفور المنطقة لتطهيرها بشكل كامل.

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